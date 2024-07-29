На дорогах Подмосковья за выходные ликвидировали более 800 ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 800 дефектов покрытия ликвидировали на проезжей части региональных и муниципальных дорог Московской области за минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«На муниципальных дорогах больше всего ям ликвидировали на территории Рузского городского округа — 212. На второе место по этому показателю вышел округ Зарайск, где убрали 91 дорожную яму, а замыкает топ-3 округ Химки, где ха выходные ликвидировали 87 ям на дорогах муниципального подчинения», — говорится в сообщении.На региональных дорогах самый наибольший объём работ был проведён на территории городских округов Одинцовский, Истра, Красногорск и Солнечногорск. Там ликвидировали по 77 ям в асфальте.
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