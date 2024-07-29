Видео: пресс-служба МТДИ МО
В Подмосковье за неделю оптимизировали работу трёх светофоров.
«В городе Рошаль округа Шатура поменяли режим работы светофора на пересечении улиц Свердлова и Советской, увеличив время проезда по Советской. В деревне Хрипань Раменского округа коррективы внесли в работу светофора на пересечении Центральной улицы с Егорьевским шоссе: частности, было увеличено время для поворота налево. А в Долгопрудном режим переключения светофора был изменён на пересечении Дирижабельной улицы и проспекта Пацаева», — говорится в сообщении.Оптимизацией светофорного регулирования в регионе занимаются специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области, работа в этом направлении продолжается.
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