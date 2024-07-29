В Подмосковье ограничат движение через три ж/д переезда

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Движение на трёх железнодорожных переездах в двух округах Московской области ограничат с конца июля до 8 августа из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на МЖД.
«С 31 июля по 3 августа с полуночи до шести утра будет ограничено движение через ж/д переезды в районе деревень Ступино и Повадино городского округа Домодедово. Кроме того, с 4 до 8 августа с 00:00 до 6:00 планируется перекрывать железнодорожный переезд в станции Лобня», — говорится в сообщении.Водителей просят с пониманием отнестись к грядущим временным ограничениям и заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Например, закрытый ж/д переезд у станции Лобня можно будет объехать по Северному обходу Лобни.
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