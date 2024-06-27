На дорогах Серебряных Прудов проходят рейды «Нетрезвый водитель»

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На дорогах округа пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические рейды продлятся до 30 июня.
Стоит отметить, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение также следует наказание.
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«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. В целях исключения случаев нарушения законности, обращаем внимание участников дорожного движения о целесообразности использования средств аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции для фиксации возможных противоправных действий с их стороны» — отмечают в ведомстве.
Стоит отметить, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение также следует наказание.
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Мира Полтева