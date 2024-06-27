В Серебряных Пруда пройдет профмероприятие «Технический осмотр»

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Госавтоинспекция Серебряных Прудов проведет профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Рейды проходят с 24 по 30 июня текущего года на территории округа.
На официальном сайте Российского союза автостраховщиков можно получить информацию о работе и местонахождении пунктов технического осмотра на всей территории Российской Федерации.
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«Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр. При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства. Рекомендуем обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить технический осмотр своего автомобиля своевременно», — объяснили в пресс-службе.
На официальном сайте Российского союза автостраховщиков можно получить информацию о работе и местонахождении пунктов технического осмотра на всей территории Российской Федерации.
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Мира Полтева