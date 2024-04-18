На дорогах Солнечногорска за неделю убрали 750 ям

Полтысячи ям на региональных дорогах и ещё 250 ям на дорогах муниципальных сети ликвидировали на территории городского округа Солнечногорск за неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, ямы убрали на дорогах в Голубой деревне, рабочих посёлках Менделеево и Андреевка, в дачном посёлке Поварово и в самом городе Солнечногорск на Тимоновском шоссе и улице Набережная», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что ямочный ремонт проводится ежедневно, в среднем за сутки на территории округа ликвидируют более 100 дефектов асфальта.
Отмечается, что на региональных дорогах ямочный ремонт проводят специалисты компании «Мосавтодор».
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