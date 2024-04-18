Радио1
Главная / Новости / Общество/ На дорогах Солнечногорска за неделю убрали 750 ям

На дорогах Солнечногорска за неделю убрали 750 ям

18 апреля 2024, 17:12

Оригинал
Полтысячи ям на региональных дорогах и ещё 250 ям на дорогах муниципальных сети ликвидировали на территории городского округа Солнечногорск за неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, ямы убрали на дорогах в Голубой деревне, рабочих посёлках Менделеево и Андреевка, в дачном посёлке Поварово и в самом городе Солнечногорск на Тимоновском шоссе и улице Набережная», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ямочный ремонт проводится ежедневно, в среднем за сутки на территории округа ликвидируют более 100 дефектов асфальта.



Отмечается, что на региональных дорогах ямочный ремонт проводят специалисты компании «Мосавтодор».

Читайте также:

В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода

С начала марта на дорогах Подмосковья произошло 22 ДТП с мотоциклистами

В Подмосковье приступили к весеннему ремонту дорог
#ямочный ремонт
#солнечногорск
#дороги
#минтранс мо
Офисы МособлЕИРЦ переходят на единый график работы
18 апреля 2024, 18:06

Фото: фотобанк МО/Александр Манзюк

Большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра с 1 мая переходят на единый график работы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Офисы будут работать пять дней в неделю — со вторника по субботу. При этом со вторника по пятницу офисы будут открываться в 8:00, а закрываться в 19:00, а по субботам они будут открыты с 8:30 о 16:00. Перерывы на обед не предусматриваются. Воскресенье и понедельник будут выходными», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что получить консультацию специалистов МособлЕИРЦ, а также оплатить счета без комиссии можно удалённо — в личном кабинете на сайте расчётного центра или с помощью мобильного приложения «МособлЕИРЦ онлайн».

Читайте также:

Первоклассникам из Балашихи рассказали, как и зачем собирать «добрые крышечки»

Подмосковье вышло в лидеры по обеспечению жителей чистой водой

В распоряжение подмосковного регоператора поступят два маневренных мусоровоза
#мособлеирц
#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковью передали землю для строительства автотрассы
18 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Три земельных участка общей площадью 0,65 га передали из федеральной собственность в распоряжение Московской области для строительства автомобильной дороги, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Переданная земля будет использована для строительства сети автодорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», — говорится в сообщении.
Глава областного министерства имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что строительство указанной автотрассы находится в активной фазе.

«За два года из федеральной собственности в региональную для реализации данного проекта мы приняли на баланс в общей сложности свыше 170 земельных участков площадью более 220 гектаров», — добавила Адигамова.
Протяжённость 4-6-полосной дороги составит 45 километров, она позволит жителям близлежащих населённых пунктов значительно быстрее добираться до Москвы.

Читайте также:

В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2 тыс. дорожных ям

В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода

Подмосковных водителей призвали сократить поездки во время шторма
#земельные участки
#дорога
#строительство
#дороги
#дорогимо
#минимущества
#наталья адигамова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву
ЕСПЧ назвал неприемлемой жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву
18 апреля 2024, 17:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.
В пресс-релизе суда, на который ссылается РИА Новости, говорится, что большинством голосов суд признал жалобу неприемлемой в «деле Киркоров против Литвы» (№ 12174/22). Решение, по мнению суда, является окончательным.

Также в документе отмечается, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении Филиппа Киркорова, была признана не произвольной или необоснованной. Киркоров открыто высказывал поддержку действиям России на Крымском полуострове и называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».

Суд также отметил, что суды Литвы сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом, не признав его несоразмерным.

Читайте также:

Филипп Киркоров рассказал о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»

Киркоров рассказал, что сделал две новые татуировки во время поездки в Китай

«Очень красиво и романтично»: Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
#суд
#китай
#теракт
#поездки
#новости
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Балашихи Юров получил Благодарственное письмо президента
18 апреля 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Глава Балашихи Сергей Юров награждён Благодарственным письмом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Юров был отмечен высокой наградой на VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, который проходит в подмосковном парке «Патриот». Муниципальных служащих чествовали по случаю Дня местного самоуправления.
«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему лидеру, нашему президенту за столь высокую оценку», – поблагодарил глава Балашихи.
В VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления участвуют главы муниципалитетов из 89 регионов страны, члены Советов муниципальных образований субъектов Федерации.

На съезде обсудили реализацию муниципальных проектов и наметили планы работы на 2024-2025 годы.

Читайте также:

Глава Балашихи Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде

Глава округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность за поддержку губернатору Подмосковья

Глава округа Балашиха Сергей Юров выступил перед пострадавшими жильцами дома
#сергей юров
#балашиха
#письма
#президент
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
#награда
#минтерполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники подмосковной Госветслужбы выступили на выставке-форуме «Россия»
18 апреля 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Государственная ветеринарная служба Подмосковья приняла участие в дне открытых дверей Московской ветеринарной академии. Мероприятие прошло на Международной выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Мы тесно взаимодействуем с Московской ветеринарной академией. Более 280 студентов проходят учебно-производственную практику в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии. Мы отправляем ребят учиться по целевому направлению и после обучения рады принять их в наши трудовые коллективы», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, выступавшие на форуме представили флагманский ветеринарный вуз страны, рассказали абитуриентам и школьникам о профессии, раскрыли перспективы развития сферы ветеринарии.

Читайте также:

​Подмосковные ветеринары посоветовали раз в год показывать кошку офтальмологу

Подмосковные ветеринары исправили клюв попугаю Геше

Подмосковные ветеринары помогли коту Тише обрести новый дом
#сергей воскресенский
#минсельхозпрод мо
#выставка
#форум
#россия
#ветеринары
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесах Подмосковья установят шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с поджигателями
18 апреля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Около 300 шлагбаумов и фотоловушек установят в лесах Московской области в ближайшее время, чтобы снизить количество пожаров, возникающих по вине человека, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Для ограничения съезда в леса в Подмосковье будет смонтировано 292 шлагбаума, 32 из них установят на территории округов с самым большим количеством пожаров. Кроме того, для фиксации нарушений на съездах будут установлены фотоловушки», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
Мурашов добавил, что по состоянию на 18 апреля в лесах отремонтировали 80 шлагбаумов и установили 46 новых. Весь объём запланированных работ должен быть выполнен до середины мая.

Читайте также:

В двух округах Подмосковья за неделю потушили пять возгораний сухой травы

В Дмитровском округе провели учения по тушению лесных пожаров

В лесопарках Котельников проводят противопожарные рейды
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Югры планируют создать «отряд» из бездомных собак для участия в СВО
18 апреля 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре готовы создать специальный «отряд» из бездомных собак для помощи российским военным в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Обучением животных из приютов займётся специалист-кинолог Ольга Колмогорова из центра «Гром», передаёт сетевое издание Daily Storm. Ветеринарная служба Югры готова оказать помощь в подборе определённых пород собак, пригодных для обучения и дрессировки, содержащихся в приютах для животных, не имеющих владельцев.

Ольга Колмогорова ранее занималась отбором для разведения и воспитания немецких овчарок с тем, чтобы потом отправить их в специальные подразделения, участвующие в СВО. Но можно перевоспитывать и уличных собак, пояснила она. Кинолог уточнила, что будет обучать собак обнаружению взрывчатых веществ, наркотиков, подозрительных людей, преодолению препятствий. После прохождения обучения и подготовки собак планируется отправлять в зону спецоперации на Украину.

Читайте также:

В Подмосковных библиотеках с детьми занимаются собаки-терапевты

Перечислены лучшие собаки-партнёры для пробежек

В МЧС рассказали, когда собаки-спасатели выходят на пенсию
#помощь
#кинолог
#сво
#служба
#собаки
#поиски
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2 тыс. дорожных ям
18 апреля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

Более двух тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за неделю на территории трёх подмосковных округов: Пушкинского, Мытищ и Долгопрудного, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Пушкинском округе работе провели непосредственно в городе Пушкино: ямы ликвидировали на улице Зелёная Роща, на Пушкинском шоссе, а также на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича», — говорится в сообщении.
В Долгопрудном ремонтные работы провели на улицах Парковая и Комсомольская, на проспекте Пацаева и на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково. А в округе Мытищи ямы убрали на Пироговском шоссе, в деревне Лысково и посёлке Поведники.

В министерстве отметили, что ликвидацией ям на региональных дорогах занимались сотрудники Мосавтодора.

Читайте также:

В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода

С начала марта на дорогах Подмосковья произошло 22 ДТП с мотоциклистами

На трассе М-11 «Нева» увеличили разрешённую скорость
#ямочный ремонт
#дороги
#минтранс мо
#мытищи
#пушкинский округ
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода
18 апреля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строители начали реконструкцию участка Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачёвскому, на котором продолжается строительство транспортной развязки. Оно ведётся в рамках заключительного этапа Северного обхода Лобни, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На участке Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачёвскому шоссе выполняется устройство щебеночного основания. В конце мая планируется приступить к реконструкции участка Рогачёвского шоссе. Параллельно продолжаются строительство локальных очистных сооружений и устройство шумозащитных экранов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Новая развязка должна обеспечить дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределить транспортные потоки внутри города. Это разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выезд на Рогачёвское, а время выезда из Лобни сократится на 10 минут.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода – подъезд к улице Гагарина. Завершить основные работы по строительству развязки и подъезда планируется до конца текущего года.

Как напомнили в Минтрансе Подмосковья, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:

На Рогачёвском шоссе в Лобне приступили к строительству кольцевой развязки

Дорожники сообщили о ходе строительства кольцевой развязки на Пятницком шоссе в Химках

Обновление Пироговского шоссе закончится в 2025 году
#алексей гержик
#транспорт
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
#шоссе
#реконструкция
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф