С начала марта на дорогах Подмосковья произошло 22 ДТП с мотоциклистами

С приходом потепления на дорогах Московской области появились мотоциклисты. При увеличении транспортного потока растёт и риск дорожных аварий, отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там подчеркнули, что ДТП с мототранспортом могут возникнуть из-за опасных манёвров и перестроений, либо если автомобилист не сможет быстро среагировать, так как за зиму он отвыкает от мотоциклистов на дороге и забывает их манеру вождения.
Там добавили, что самыми частыми нарушениями, приводящими к аварии, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.
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«С начала марта этого года уже произошло 22 ДТП с мотоциклистами, в результате которых погибли два человека и ещё 20 получили травмы. В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 аварий с мотоциклистами. Тогда погибли девять человек и 44 пострадали», – поделились статистикой в Минтрансе.
Там добавили, что самыми частыми нарушениями, приводящими к аварии, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.
«Прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, обязательно освежите навыки вождения, не забывайте про экипировку. И чем ярче защитные элементы, тем заметнее в любое время суток», – сказали в пресс-службе.Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить, что на дороге может быть байкер.
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Лора Луганская