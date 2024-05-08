На дорогах в семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности на региональных дорогах восстановили сотрудники компании «Мосавтодор» в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, были восстановлены «лежачие полицейские» на Лесной улице в Дзержинском и Староандреевской улице в солнечногорском посёлке Андреевка, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде и на дороге в деревне Кобылье в Зарайском округе. Кроме того, искусственные неровности отремонтировали на Домодедовском шоссе в селе Домодедово, на Нагорной улице в Лосино-Петровском и на Рязанском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка.«Ненормативное состояние ряда искусственных неровностей было выявлено в ходе обследования трасс. Всё привели в порядок», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов