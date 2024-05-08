В Подмосковье установят два километра ограждений вдоль ж/д путей

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Два километра ограждений вдоль железнодорожных путей установят в текущем году в 19 городских округах Подмосковья для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для повышения безопасности вдоль путей в 19 округах Подмосковья оборудуют 2 километра ограждений разного типа, в том числе 500 метров железобетонных ограждений», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что в 2023 году вдоль подмосковных железнодорожных путей было установлено 4 километра ограждений, что позволило ликвидировать более 360 «опасных троп» и снизить количество происшествий со смертельным исходом на этих участках на 32 процента.
В министерстве уточнили, что в текущем году наибольший объём этих работ будет проведён в пяти городских округах — это Долгопрудный, Люберцы, Щёлково, Королёв и Богородский округ. Там будет установлено около 700 метров ограждений.
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Лев Каштанов