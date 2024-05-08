В Подмосковье установят два километра ограждений вдоль ж/д путей

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, при которых в атмосфере ухудшается рассеивание вредных веществ, могут теперь получать по СМС жители Московской области, соответствующий сервис запустил Мособлэкомониторинг, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.