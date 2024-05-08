В Химках 9 мая изменят маршруты нескольких автобусов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
9 мая в Химках временно изменят схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Перекрытия связаны празднованием Победы в Великой Отечественной войне. С 9:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта в двух направлениях: просп. Мира в районе домов № 7 и №12 до пересечения с ул. Чкалова, а также по ул. Победы от пересечения с ул. Березовая аллея и ул. Бурденко до пересечения с Ленинским просп.», – сказали в пресс-службе.Из-за этого придётся изменить схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов: №4 «ТЦ МЕГА (Ашан) – ул. Павлова»; №10 «ул. Мичурина – ТЦ МЕГА (Ашан)»; №342 «Химки (ул. Павлова) – Москва (м. Речной вокзал)» и №971к «Химки (ЖК «Мишино») – Москва (м. Сходненская)».
Автобусы будут следовать по ул. Гоголя, ул. Берёзовая Аллея, далее – по ул. Бурденко в прямом и обратном направлении.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Автобусы маршрута №14 «ст. Химки – Ивакино» и №20м «МЦД Химки – Улица Германа Титова» будут ходить по ул. Гоголя в прямом направлении и по Ленинскому просп., ул. Чкалова, ул. Бурденко и ул. Берёзовая Аллея – в обратном.
А троллейбусные маршруты №1 «ул. Дружбы – стадион Родина» и №203 «Химки (стадион «Родина») – Москва (м. Планерная)» проследуют до остановки «Улица Первомайская».
В министерстве попросили пассажиров заранее планировать поездки.
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Лора Луганская