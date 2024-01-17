На дороги Подмосковья утром 17 января выехали более 680 тыс автомобилей

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«Основные затруднения наблюдаются на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Осташковское, Носовихинское, Можайское, Новорижское, Киевское, Каширское и Калужское, а также на федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», А-105, М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — уточняется в сообщении.
Водителей просят строго следовать требованиям дорожных знаков, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.
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