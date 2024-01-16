МВД: Три человека погибли в результате ДТП в Самарской области

Фото: iStock/Motortion
В результате ДТП, произошедшего на трассе в Самарской области, погибли три человека, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в 10:25 (по московскому времени) на 947-м километре автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области.
Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все подробности случившегося.
Напомним, 11 января в результате столкновения грузовика и автобуса Нижегородской области погиб человек, ещё 11 пострадали.
Читайте также:
11 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
ГИБДД: Движение на тюменской трассе ограничено из-за гибели омича в ДТП
В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 ранены — TRT
«На месте ДТП скончались три человека. Четыре человека госпитализированы в медучреждения», — прокомментировали ситуацию представители МВД.
Напомним, 11 января в результате столкновения грузовика и автобуса Нижегородской области погиб человек, ещё 11 пострадали.
Читайте также:
11 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
ГИБДД: Движение на тюменской трассе ограничено из-за гибели омича в ДТП
В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 ранены — TRT
Евгения Парфентьева