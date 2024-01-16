В Раменском завершили монтаж пролёта путепровода у платформы Быково

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Монтаж пролёта путепровода завершили у железнодорожной платформы Быково в Раменском городском округе, общая масса металлоконструкций составила около 2,8 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте смонтировали пролётное строение путепровода, а также 36 железобетонных балок между опорами», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках реализации масштабного проекта ведется строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями между Южным проспектом и Интернациональной улицей. В планах также строительство транспортной развязки.
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Лев Каштанов