Пожилой мужчина после остановки сердца ожил из-за выбоины на дороге

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В Индии пожилой мужчина «воскрес» после того, как карета сокрой помощи, в которой он находился, попала в выбоину на дороге. Об этом пишет издание NDTV.
80-летний Даршан Сингх Брар проживал в городе Ниссинг, штат Харьяна. Внук индийца рассказал, что пожилой мужчина последние дни жаловался на здоровье, поэтому его отправили в больницу. Состояние мужчины стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя 4 дня врачи констатировали у пациента остановку сердца.
Когда близкие узнали, что Брар скончался, один из родственников поместил его в машину скорой помощи и повез в родной город, чтобы члены семьи и местные жители могли попрощаться с ним.
Сейчас индиец находится в критическом состоянии. Несмотря на все, близкие надеются, что скоро он поправится и сможет вернуться к нормальной жизни.
Возвращение мужчины к жизни семья назвала чудом.
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Алина Юрчак