На доверенное лицо кандидата в президенты России готовилось покушение

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил изданию РИА Новости, что на представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение.
По словам Рогова, российские силовики сорвали покушение. Детали общественник не привел. Он также не сообщил о ком именно идет речь, однако добавил, что доверенное лицо, покушение на которое планировалось, пользуется поддержкой среди жителей региона.
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