В Северодонецке в ЛНР обнаружены доказательства, свидетельствующие работе черных трансплантологов в рядах ВСУ, город до лета 2022 года был под контролем киевского режима. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур республики.