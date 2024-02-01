Предотвращено покушение на главу села Малокаховка Назарова под Херсоном

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Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Херсонской области Романа Назарова. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что взрывное устройство мощностью один килограмм тротила уже обезвредили. Губернатор поблагодарил Назарова и сотрудников Малокаховского ТУ за проявленную бдительность, а военнослужащих 205-й бригады за оперативность и профессионализм.
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