На экскурсиях «Активного долголетия» побывало более 60 тысяч долголетов из Подмосковья

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Московской области работает 67 клубов проекта «Активное долголетие», где предлагается более 30 бесплатных занятий физическими упражнениями и творчеством, а также 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью. По информации Министерства социального развития Московской области, экскурсии «Активного долголетия» посетили более 60 тысяч пенсионеров региона.
Участники проекта обычно выбирают для посещения не отдельные исторические объекты, а целые города, чтобы познакомиться с их культурным наследием и историей. Каждый городской округ Московской области обладает уникальными историческими особенностями и достопримечательностями.«В регионе более 370 тысяч пенсионеров участвуют в губернаторском проекте "Активное долголетие". Мы постоянно получаем обратную связь от наших долголетов и самым популярным, конечно, являются экскурсионные поездки. Только в этом году свыше 60 тысяч долголетов посетили экскурсии», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Проект доступен для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Узнать о ближайших клубах «Активного долголетия» можно на портале, где будет вся необходимая информация о расписании занятий.
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