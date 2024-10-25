Как «Активное долголетие» помогает 87-летней жительнице Каширы быть жизнерадостной

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Руководитель ансамбля «Журавушка» Марина Гвоздякова порекомендовала пообщаться с самой старшей участницей, Ниной Николаевной Терёхиной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира. Женщина активно занимается вокалом и уже восемь лет поёт в ансамбле «Журавушка» Культурно-досугового центра «Родина». Нина Николаевна крайне остроумный собеседник, веселый жизнерадостный человек.
В январе 2025 года ей исполнится 88 лет. Из них 54 года росиянка прожила в Кашире. В юности Терёхина любила танцевать, с музыкой не расставалась всю жизнь. Женщина любит петь с подругами и за семейным столом.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Помимо пения, женщина очень любит заниматься огородом на своем участке у дома в Кашире-1 и печь различные блюда. Яблочный пирог Нины Николаевны завоевал приз зрительских симпатий в конкурсе, проходящем в «Родине» в День пожилого человека.
Нина Николаевна утверждает, что всегда была весёлой. Трудилась в сфере общественного питания, работала буфетчицей в ресторанах. Она вспоминает, какие разнообразные и вкусные блюда они готовили с коллегами на юбилейные мероприятия предприятий, свадьбы. Каширянка выполняла свою работу с душой.
Женщина не может обойтись без песен, что помогает ей жить и радоваться.
Напомним, присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке dolgoletie.mosreg.ru
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«В Дом культуры на улице Стрелецкой ходила петь, Катя Зукова позвала меня туда. Потом стали петь в «Родине». Пою в ансамбле восемь лет. Не могу без песни. Мне сделали на сердце операцию, наверное, полгода не ходила в «Журавушку»: это тоска, сама себя не находила. Потом снова начала ходить петь, и я почувствовала, что снова жизнь налаживается, есть стимул жить», — рассказала Нина Николаевна.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Помимо пения, женщина очень любит заниматься огородом на своем участке у дома в Кашире-1 и печь различные блюда. Яблочный пирог Нины Николаевны завоевал приз зрительских симпатий в конкурсе, проходящем в «Родине» в День пожилого человека.
Нина Николаевна утверждает, что всегда была весёлой. Трудилась в сфере общественного питания, работала буфетчицей в ресторанах. Она вспоминает, какие разнообразные и вкусные блюда они готовили с коллегами на юбилейные мероприятия предприятий, свадьбы. Каширянка выполняла свою работу с душой.
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Алина Юрчак