Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Как «Активное долголетие» помогает 87-летней жительнице Каширы быть жизнерадостной

Как «Активное долголетие» помогает 87-летней жительнице Каширы быть жизнерадостной

25 октября 2024, 11:36
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Руководитель ансамбля «Журавушка» Марина Гвоздякова порекомендовала пообщаться с самой старшей участницей, Ниной Николаевной Терёхиной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира. Женщина активно занимается вокалом и уже восемь лет поёт в ансамбле «Журавушка» Культурно-досугового центра «Родина». Нина Николаевна крайне остроумный собеседник, веселый жизнерадостный человек.
В январе 2025 года ей исполнится 88 лет. Из них 54 года росиянка прожила в Кашире. В юности Терёхина любила танцевать, с музыкой не расставалась всю жизнь. Женщина любит петь с подругами и за семейным столом.

«В Дом культуры на улице Стрелецкой ходила петь, Катя Зукова позвала меня туда. Потом стали петь в «Родине». Пою в ансамбле восемь лет. Не могу без песни. Мне сделали на сердце операцию, наверное, полгода не ходила в «Журавушку»: это тоска, сама себя не находила. Потом снова начала ходить петь, и я почувствовала, что снова жизнь налаживается, есть стимул жить», — рассказала Нина Николаевна.


Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Помимо пения, женщина очень любит заниматься огородом на своем участке у дома в Кашире-1 и печь различные блюда. Яблочный пирог Нины Николаевны завоевал приз зрительских симпатий в конкурсе, проходящем в «Родине» в День пожилого человека.

Нина Николаевна утверждает, что всегда была весёлой. Трудилась в сфере общественного питания, работала буфетчицей в ресторанах. Она вспоминает, какие разнообразные и вкусные блюда они готовили с коллегами на юбилейные мероприятия предприятий, свадьбы. Каширянка выполняла свою работу с душой.

Женщина не может обойтись без песен, что помогает ей жить и радоваться.

Напомним, присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке dolgoletie.mosreg.ru

Читайте также:

Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря

Семьи участников СВО из Ступина и Каширы научили печь тульские пряники

Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований

#активное долголетие
#дом
#дом культуры
#сердце
#женщина
#жизнь
#женщины
#мероприятия
#мужчины
#блюда
#дома
#приз
#кашира
Стало известно, сколько россиян желают отказаться от рождения детей
«Ъ»: в России не хотят иметь детей только 3,7% женщин и 5,4% мужчин
25 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Dragon Claws

В России не наблюдается массовое стремление к бездетности. Совсем не хотят иметь детей всего 3,7% женщин и 5,4% мужчин, показывают результаты исследования проекта «Если быть точным».
Отмечается, что за последние два года доля россиян, не желающих рожать детей, выросла незначительно. Так, в 2022 году к чайлдфри склонялись 2,4% женщин и 3,5% мужчин. А показатели 2012 вообще показывают 0,7% женщин и 1,9% мужчин, приводит результаты исследования «Коммерсантъ».

Также исследованием удалось выяснить, сколько детей хотят иметь россияне. Так, одного ребёнка хотели бы завести 23% опрошенных, двоих – 48,5% женщин и 45,9% мужчин, а о тройне мечтают по 18% мужчин и женщин.

Кроме того, аналитики определили уровень окончательной бездетности в России. Речь идёт о женщинах, которые к окончанию репродуктивного периода по различным причинам не стали матерями. Так, к 45-49 годам всего 9,83% женщин не родили ребёнка. Также бездетными остаются порядка 14% россиянок в возрасте от 35 до 39 лет.

Читайте также:

Стало известно, как россияне относятся к штрафам за пропаганду чайлдфри

Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам

Депутат Толмачёв раскрыл главную опасность идеологии чайлдфри
#россия
#семья
#дети
#рождаемость
#статистика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Саламатина назвала витамин, дефицит которого влияет на мозг
Врач Саламатина: дефицит одного витамина уже считается авитаминозом
25 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/Artem Tarasov

Недостаток витаминов в организме человека влияет на общее самочувствие и иммунитет. Поэтому важно знать, какие витамины нам необходимы осенью и как можно предотвратить авитаминоз.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что авитаминоза в прямом смысле этого понятия нет.
«Авитаминоза как такого нет. Обычно это бывает, когда человек либо проживает в очень неблагоприятной обстановке, либо не хватает какого-то даже одного витамина», — сказала эксперт.

По ее словам, у нас, людей, живущих далеко от моря, обычно есть дефицит витамина D.
«А он, как гормон, тянет за собой множество разных проблем: ухудшение состояния, депрессия, снижение деятельности мозга, появляется расположенность к вирусным заболеваниям, раздражительность, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета», — объяснила специалист.

Она добавила, что даже в колебании одного недостатка можно чувствовать себя не очень хорошо и здорово.
«Нужно ежедневно употреблять витамины, укреплять свой организм. Накопить с лета невозможно. В машину же вы не два раза в год хороший бензин заливаете, а постоянно. Это длительный, систематический процесс. Нам нужно, чтобы организм вырабатывал нормальные вещества», — сообщила Елена Саламатина.

Читайте также:

Слабоумие и авитаминоз: Нарколог раскрыл последствия употребления алкоголя осенью

Врач Соломахина раскрыла опасность суши для беременных

Биолог Баранова напомнила об опасности микоплазменной пневмонии
#эксперт
#врач
#диетолог
#человек
#дефицит
#снижение
#опасность
#витамины
#депрессия
#осень
#здоровье
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский омбудсмен оказался учителем двух языков
Украинский омбудсмен Кремень имеет диплом о преподавании двух языков
25 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/alzay

Диплом учителя двух языков обнаружили у украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, заявившего, что двуязычие приводит к шизофрении. Об этом пишет издание «Лента.ру».
Накануне Кремень заявил, что использование в общении двух языков приводит к развитию шизофрении. Он сказал это в контексте использования жителями Украины русского и украинского языков для общения. Также он анонсировал переход к «наступательной украинизации» общественной жизни страны.

Издание узнало, что Кремень окончил Николаевский государственный педагогический университет в 2000 году. Там он получил квалификацию преподавателя украинского и английского языков.

Читайте также:

На Украине заявили о возникновении «языковой шизофрении» из-за двуязычия

В Киеве сообщили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни

В кафе Киева разразился скандал из-за русской речи
#украина
#язык
#омбудсмен
#преподавание
#диплом
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГОСТ об автомобильных номерах внесут изменения об изображении триколора
ГАИ: до конца 2024 года в ГОСТ об автономерах внесут корректировки о триколоре
25 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

До конца 2024 года в ГОСТ об автомобильных номерах введут корректировки об изображении российского флага. Об этом сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ), передаёт «Парламентская газета».
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник пожаловался, что на российских дорогах стало появляться всё больше автомобилей, на номерах которых отсутствует триколор. ГАИ ответила на письмо чиновника.

Госавтоинспекция отметила, что технический комитет по стандартизации проводит работу по внесению изменений в госстандарт. Завершатся эти работы до конца этого года.

В настоящее время в ГОСТе прописано, что на номере должна быть надпись RUS. А вот изображение российского флага является дополнительным, но не обязательным. Новыми поправками ГАИ закрепит обязательное наличие триколора на госномерах.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет

С 25 ноября вступят в силу новые ограничения на дорогах Жуковского района

В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости
#гаи
#гост
#автомобили
#изменения
#госавтоинспекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве в этом году ввели более 7 миллионов квадратных метров недвижимости
В Москве в этом году ввели 7,4 млн квадратных метров недвижимости
25 октября 2024, 10:28

Фото: iStock/Aguus

С начала 2024 года в Москве выдали разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает заммэра столицы Владимир Ефимов, слова которого привод пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что из 301 объекта недвижимости, введённого в эксплуатацию в этом году, 105 – это жилые дома общей площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода новой недвижимости приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, спортивного, культурного, коммерческого и административного значения.

Ефимов добавил, что в числе сданных сооружений есть как объекты районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

В частности, Мосгосстройнадзор в этом году выдал разрешения на строительство первого участка Троицкой линии метро, возведение пешеходного моста, соединившего остров Балчуг и Крымскую набережную, музейно-выставочного центра на территории бывшего завода ЗИЛ, канатной дороги и иных инфраструктурных объектов.

Читайте также:

Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город»

В Москве запретили строить апартаменты

Территорию около транспортного узла «Медведково» благоустроили в Москве
#москва
#недвижимость
#инфраструктура
#строительство
#город
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начали вводить в оборот новые купюры
Банкноты номиналом пять тысяч рублей появились в Алтайском и Пермском краях
25 октября 2024, 07:25

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Банкноты номиналом 5000 рублей появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом информирует РИА Новости.
По словам эксперта отделения Барнаул «Банка России» Юлии Лужновой, модернизированная банкнота номиналом 5 000 рублей, которая была представлена в октябре 2023 года, поступила в Алтайский край.

Она отметила, что они были запущены в обращение, однако добавила, что обновление старых банкнот будет происходить постепенно, потому что этот процесс не быстрый. Специалист рассказала, что на лицевой стороне пятитысячной купюры представлены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

В Банке России пояснили, что новые купюры оснащены улучшенной системой защиты. Однако в регионах они начнут поступать в более широкое обращение только в ноябре и декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Министр Решетников увидел в экономике России признаки «охлаждения»

Как оспорить кредит, оформленный мошенниками на «Госуслугах»: пошаговая инструкция

Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Андрона Звездочета 25 октября: Почему нельзя смеяться и заниматься физически тяжелыми делами
25 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/dimid_86

25 октября отмечают память трех святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 25 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Мученики Пров, Тарах и Андроник — история

Святые страдали за свою веру в 304 году, во время правления римского императора Диоклетиана, в городе Тарсе Киликийском, который в настоящее время является историческим городом на юге центральной части Турции.

Прова, Тараха и Андроника привели на суд к проконсулу Нумерийу Максимусу, который предложил им принести жертву языческим божествам. На это Тарах ответил, что он приносит жертву истинному Богу с чистым сердцем. За отказ отречься от веры его подвергли бичеванию и заключили в темницу.

Прову пообещали дары, если он склонится перед языческими богами и оставит христианскую веру, но он тоже отказался, выбрав муки. Андроник также не отрекся от Иисуса Христа и был брошен в темницу.

В дальнейшем Пров, Тарах и Андроник стойко выдержали множественные истязания и допросы. Судья, лишившись надежды склонить их к отречению, приговорил их к выселению на съедение диким зверям, однако животные не тронули мучеников. Мучители не смирились с этим и изрубили святых на части.

Традиции

К этому дню завершался помол зерна. Крестьяне верили, что звезды могут предсказать погоду, урожай и судьбу человека.

В этот день нельзя было громко смеяться, обижать людей или спрашивать «Кто там?» на стук в дверь, чтобы не привлечь беду.

Фото: iStock/Maliflower73

Что можно делать 25 октября 2024

  • Наблюдать за звездным небом;
  • День подходит для дальних поездок и крупных покупок.

Что нельзя делать 25 октября 2024

Нельзя ссориться и обижать людей:
Зачинщик ссоры рискует остаться без счастья.

Нельзя спрашивать «Кто там?» на стук в дверь:
Нельзя спрашивать: «Кто там?», чтобы не впустить в дом беду.

Нельзя громко смеяться и веселиться:
Излишняя беспечность может привести к долгим мукам.

Фото: iStock/Nils Jacobi

Помимо этого, в этот день не рекомендуется обижать животных, а также заниматься стиркой и физически тяжелыми делами.

Приметы на погоду

  • Ярко светящиеся звезды предвещают морозы;
  • Если звезды потускнели, это сигнализирует о предстоящей оттепели;
  • Мигающие звезды указывают на возможные перемены в погоде;
  • Упавшая звезда говорит о том, что год будет сухим, но ветреным;
  • Слабый ветер, дующий в одном направлении, предсказывает пасмурную погоду на долгие дни;
  • Гром в день Андрона Звездочета предвещает белоснежную и теплую зиму.

Именины 25 октября 2024

Именины 25 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Николай, Федот, Тарас.

Читайте также:

День Якова Дровопильца 22 октября: Почему нельзя шить, начинать новые дела и ходить на свидания

Семьи участников СВО могут получить психологическую помощь в специальном чат-боте

Жители Подмосковья примут участие во Всероссийском экодиктанте
#традиции
#статьи
#праздник
#приметы
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поставили 20 камер фиксации нарушений при переходе через железную дорогу
В Подмосковье поставили 20 камер фиксации нарушений пересечения железной дороги
24 октября 2024, 22:44

Фото: пресс-служба Минтранса МО

16 подмосковных железнодорожных станций с начала года снабдили 20 камерами распознавания лиц для фиксации нарушений правил перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В регионе работает уже 136 таких камер. За девять месяцев они зафиксировали около 6 тыс. нарушений правил перехода через пути. Это очень действенный инструмент. Как правило, на станциях, оборудованных подобными камерами, значительно снижается количество нарушений правил перехода через железную дорогу», – сказали в ведомстве.
Там добавили, что система не только фиксирует нарушение, но и определяет личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Работы проводятся в рамках большого комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. На потенциально опасных участках в Подмосковье строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют стихийные подходы к железнодорожным путям, проводят профилактические рейды.

В ведомстве призвали пересекать пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать при этом капюшон и наушники и не отвлекаться на телефон.

Читайте также:

Новый железнодорожный переход в Люберцах обеспечит безопасность 10 тыс. жителей

Поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября

На федеральном портале госуслуг заработало консультирование по карте «Стрелка»
#железная дорога
#безопасность
#камера фиксации
#станции
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камеры «Безопасный регион» выявили 3,6 тыс. нарушений работы уличных фонарей
24 октября 2024, 22:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

С начала осени камеры «Безопасный регион» зафиксировали более 3,6 тыс. случаев нарушения в работе уличных фонарей в Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Свыше 1,5 тыс. дефектов уже устранили, остальные будут ликвидированы в ближайшее время. Мониторинг ведётся постоянно, все выявленные нарушения оперативно направляют коммунальным службам. За исправностью фонарей и осветительных приборов следят инспекторы территориальных отделов министерства», – отметили в Минчистоты.
Там напомнили, что жители Подмосковья могут сообщить в территориальные отделы о неработающем освещении во дворе, тёмных улицах и решить другие вопросы содержания территорий.

Читайте также:

Подмосковные коммунальщики устранили более 5 тыс. неполадок полотенцесушителей

В Подмосковье обсудили стандарты расчистки дворов и дорог от снега

В Подмосковье освободили от хлама места общего пользования 4,3 тыс. домов
#минчистоты
#камеры
#безопасность
#безопасный регион
#освещение
#нарушения
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате