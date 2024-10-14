В центре «Активное долголетие» прошёл мастер-класс по скетчингу

пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В рамках московского проекта «Активное долголетие» состоялся интересный мастер-класс по ботаническому скетчингу осенних листьев. Педагог Диана Каскина научила участников создавать яркие и красочные рисунки без детальной проработки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Центры «Активное долголетие» приглашают на
Красногорск, Красногорский бульвар, дом 5; Красногорск, Заводская улица, дом 4; Нахабино, улица Чкалова, дом 7.
Дайана Хусинова