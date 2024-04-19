На подмосковных железнодорожных переездах с начала года произошло три ДТП

Фото: пресс-служба Московской железной дороги
В Московской области с начала года на железнодорожных переездах произошло три ДТП, возникших из-за нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении путей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные МЖД.
«Согласно статистике, более 90% аварий на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы», – уточнили в пресс-службе.Там рассказали, что железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды, напоминая автомобилистам правила пересечения путей. Водители должны помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Поэтому, нарушая правила, они подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.
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Лора Луганская