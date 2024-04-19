Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На подмосковных железнодорожных переездах с начала года произошло три ДТП

На подмосковных железнодорожных переездах с начала года произошло три ДТП

19 апреля 2024, 19:05
Фото: пресс-служба Московской железной дороги

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

Оригинал
В Московской области с начала года на железнодорожных переездах произошло три ДТП, возникших из-за нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении путей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные МЖД.


«Согласно статистике, более 90% аварий на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность и пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы», – уточнили в пресс-службе.
Там рассказали, что железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды, напоминая автомобилистам правила пересечения путей. Водители должны помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Поэтому, нарушая правила, они подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.

Читайте также:

В подмосковном Минтрансе составили «портрет потерпевшего» на железной дороге

На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка

ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров
#мжд
#железная дорога
#дтп
#аварии
#автомобили
#автомобилисты
#водители
#минтранс мо
#транспорт
#московская область
#подмосковье
Названы меры воздействия на пенсионерку, которая развела в доме крыс
Власти Озерска намерены убедить пенсионерку убраться в квартире с крысами
19 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/andwill

В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщили, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.
«Вопрос пока решается, без согласия жильца какие-либо действия в его квартире проводиться не могут. Три года назад состоялся суд по инициативе соседей, но в выселении героини материала судом было отказано, так как это её единственное жилье. Родственников у нее нет. Сейчас специалисты управления ЖКХ администрации будут убеждать её навести порядок в квартире», — прокомментировали специалисты в беседе с Газета.ру.

До этого стало известно о том, что в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами.

Ранее сообщалось, что 55-летнего жителя села Бужаровское городского округа Истра задержали по подозрению в нелегальном обороте оружия.

Читайте также:

Родители год закрывали детей раздетыми в неотапливаемом подвале

В частном доме в Подмосковье нашли нелегальный арсенал с пистолетами и патронами

В Москве пенсионер продал собственную квартиру, не зная об этом
#жильё
#женщина
#администрация
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обгоревшие останки человека обнаружили в поле
В Ленобласти охотовед нашел в поле обгоревшие человеческие останки
19 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Охотовед в Ленинградской области обнаружил в поле обгоревшие останки человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Найденные фрагменты костей и черепа лежали недалеко от жилых домой поселка Денисово. Мужчина сразу вызвал полицию. Сейчас СК РФ выясняет обстоятельства произошедшего и личность человека. Останки отправили на экспертизу.

Ранее труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево Ленинградской области. Бабушка парня обнаружила его мертвым в квартире на Киевском шоссе. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.

Читайте также:

Мумифицированный труп женщины, перемотанный скотчем, нашли на мусорке в Красноярске

В Бразилии в холодильнике нашли труп женщины, зарезанной любовником её дочери

В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой
#труп
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичка попалась на краже одежды и косметики из подмосковного магазина
19 апреля 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

38-летнюю жительницу Москвы задержали сотрудники вневедомственной охраны за кражу верхней одежды и нескольких косметических средств из супермаркета в Котельниках, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Инцидент произошёл днём. Росгаврдейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Охранник магазина объяснил, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, он обратил внимание на одну покупательницу. Она выбрала себе косметические средства и куртку, сняла этих товаров антикражные датчики и, заплатив за вещи, вышла за линию касс», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали женщину и передали её полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия начата проверка.

Читайте также:

Появилось видео допроса задержанного за убийство москвича мигранта

Неизвестный угрожает взорвать консульство Ирана в Париже

СК РФ требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
#котельники
#росгвардия
#кража
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение
В Москве бывшему педиатру Буяновой грозит до 10 лет колонии по делу о фейках
19 апреля 2024, 16:22

Фото: iStock/simpson

В Москве следствие завершило расследование дела бывшего педиатра Надежды Буяновой и ужесточило ее обвинение, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Буяновой, Оскара Черджиева.
Предъявленное врачу обвинение было изменено на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по политическим и идеологическим мотивам.

Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Учитывая предыдущие обвинения, женщине теперь грозит до десяти лет заключения.

По словам адвоката подсудимой, она по-прежнему отрицает свою вину. На следующей неделе защита Буяновой начнет изучение материалов дела.

3 февраля Тушинский суд отказался от ареста бывшего педиатра. Вместо этого ей были наложены определенные ограничения в рамках пресечения.

Читайте также:

СК возбудит дело против педиатра столичной поликлиники за дискредитацию ВС РФ

Уехавший из России педиатр Бутрий начал принимать пациентов в Тбилиси

Педиатр Бутрий уехал из России после 10 суток ареста
#суд
#дело
#обвинение
#защита
#наказание
#ограничения
#педиатр
#вс рф
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео допроса задержанного за убийство москвича мигранта
МВД раскрыло детали задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
19 апреля 2024, 16:21

Фото: istock / Dzurag

В Ростовской области правоохранителями был задержан 21-летний уроженец Азербайджана, подозреваемый в убийстве на парковке в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео первого допроса подозреваемого в своем телеграм-канале.


Она рассказала, что вместе с гражданином Азербайджана были задержаны еще два человека, которые могут быть причастны к совершению преступления. В настоящее время всех лиц доставляют в Москву для выяснения обстоятельств.

Читайте также:

Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна

В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео

В Подмосковье мигрант избил беременную девушку-фельдшера
#подмосковье
#мвд
#мигрант
#видео
#ирина волк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизвестный угрожает взорвать консульство Ирана в Париже
19 апреля 2024, 16:06

Фото: istockphoto/zim286

Неизвестный угрожает совершить теракт в здании иранского консульства в Париже. Он заперся в помещении дипломатического представительства и говорит, что взорвёт себя и всё вокруг.
О присутствии в здании постороннего человека сообщили сотрудники дипломатической миссии, передаёт радиостанция Europe 1. Они связались с префектурой и потребовали вмешательства правоохранителей. В настоящее время парижская полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила периметр вокруг здания консульства.

Сообщается, что на мужчине надет «пояс шахида» со взрывчаткой, а в руке он держит предмет, похожий на гранату. Вместе с ним в помещении также находится посол. Никаких требований террорист-одиночка пока не выдвигал.

Ранее сообщалось, что неизвестные представители антииранских группировок подожгли дверь посольства Ирана во Франции. Горели сложенные у входа в здание покрышки, из-за чего часть фасада получила повреждения.

Читайте также:

В Люберцах мужчина угрожал взорвать гранату в мусульманской молельне

Нидерланды закроют посольство в Иране

Посольство РФ в Вильнюсе снова попытались поджечь
#полиция
#метро
#посол
#здание
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК РФ требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова
19 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/ronstik

Следственный комитет России требует арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, пишет РИА Новости.
Ходатайство об аресте курьера, доставившего в РФ компоненты бомбы, с помощью которой был подорван автомобиль Прозорова, поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

По материалам дела, обвиняемый имеет вид на жительство на Украине, где проживает его жена. У него гражданство Киргизии. Там проживают его мать, а также другие ближайшие родственники.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, курьер доставил взрывчатку для подрыва автомобиля исполнителю преступления.

Читайте также:

Суд до июня арестовал взорвавшего машину Прозорова украинского агента Головченко

ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова

Под авто экс-сотрудника СБУ Прозорова заложили безоболочное взрывное устройство
#суд
#москва
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ФСБ задержали москвича, торгующего вредоносным ПО
19 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Evgeniy Alyoshin

Москвича 1990 года рождения задержали за распространение вредоносной компьютерной программы, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе расследование было установлено, что москвич находил покупателей для программы через сайт, который администрировал. Для совершения сделки покупатель должен был связаться с продавцом через Telegram. После оплаты клиент получал файл с программой, ключ активации и поясняющий видеоролик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа была создана для несанкционированного копирования, модификации и уничтожения информации на компьютере.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности». Москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

«Бездомная» пара украла у бойца СВО миллион рублей

Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве

Родители год закрывали детей раздетыми в неотапливаемом подвале
#фсб
#москва
#хакер
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бездомная» пара украла у бойца СВО миллион рублей
ИА Регнум: В Москве бойца СВО обокрала пара, которую он приютил
19 апреля 2024, 15:40

Фото: iStock/blinow61

Семейная пара обокрала бойца спецоперации на миллион рублей в Москве, пишет ИА Регнум.
Как рассказал источник агентства, Александр недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. В столице он познакомился с семейной парой, которая пожаловалась ему, что у них нет дома.

В ходе общения участник СВО выяснил, что ранее они были судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы. Его этот факт смутил, но он решил, что не будет обращать внимания на их прошлые проступки.

Боец СВО приютил гостей, а через полторы недели они пропали вместе с миллионом рублей. Эти деньги ветерану перечислили за участие в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также:

Подростки пытались поджечь вертолет Ми-8 по заданию СБУ

Жительница Симферополя выплатит штраф за разглашение государственной тайны

Суд отменил 12-летний приговор профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене
#москва
#спецоперация
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф