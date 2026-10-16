На федеральных трассах Татарстана могут внедрить ИИ-патрулирование
На федеральных автомобильных дорогах Татарстана могут внедрить интеллектуальное патрулирование с использованием искусственного интеллекта. Технология позволит автоматически обнаруживать дефекты дорожного покрытия и формировать задания на их устранение.
Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов. По его словам, ведомство изучает опыт коллег, которые уже реализуют пилотный проект интеллектуального патрулирования. Росавтодор планирует распространить эту практику на всю сеть федеральных дорог.
Нурмухаметов отметил, что искусственный интеллект уже используют в дорожном хозяйстве. Нейросети помогают распознавать транспортные средства и автоматически выявлять повреждения дорожного покрытия, что ускоряет устранение дефектов.
Кроме того, на федеральных трассах развивают интеллектуальную транспортную систему. Она включает метеорологический и видеомониторинг, в том числе наблюдение за интенсивностью и составом транспортного потока.
Также на 773-м километре трассы М-7 работает пост весогабаритного контроля. Он выявляет перегруженные грузовики, которые могут разрушать дорожное покрытие.
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