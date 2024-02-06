На федеральный трассах Подмосковья оборудовали подсветкой 25 переходов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
25 пешеходных переходов, расположенных на федеральных трассах в Московской области, оснастили электрическим освещением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Подсветкой оборудовали переходы, расположенные на трассе А-108 «Московское большое кольцо», М-9 «Балтия», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Холмогоры», Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» (старое направление) и М-2 «Крым», — отмечается в сообщении.Кроме того, на кольцевом перекрёстке трасс М-9 «Балтия» и А-109 «Ильинское шоссе» в Красногорском городском округе заменили неисправные уличные фонари.
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Лев Каштанов