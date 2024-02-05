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В Подмосковье очистили от снега и льда около 10 тыс км дорог

05 февраля 2024, 17:44
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около десяти тысяч подмосковных трасс очистили от снега и обработали противогололёдными материалами дорожные службы Московской области за текущие сутки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В работах заняты более 2,6 тыс. дорожных рабочих, используется свыше 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники», — отмечается в сообщении.
Первоочередными задачами в сложных погодных условиях для дорожных рабочих является уборка и обработка потенциально опасных участков трасс — путепроводов, мостов, эстакад и съездов. Под особым контролем также дороги с наиболее интенсивным движением.

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Россиянам рассказали, как уберечься от кражи Telegram-аккаунта
Эксперт по безопасности Ибрагимов: Обзаведитесь двухфакторной аутентификацией
05 февраля 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рекомендовал установить двухфакторную аутентификацию в своём Telegram-аккаунте.
Дело в том, что в последнее время участились случаи кражи аккаунтов мошенниками. Так, злоумышленники под видом администрации Telegram или Службы поддержки присылают ссылки перехода, пройдя по которым пользователь должен соблюдать все рекомендации. После прохождение человеком всего алгоритма действий он теряет управление аккаунтом.

«Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Это пароль, без которого никто кроме вас не сможет подключиться к вашему аккаунту с другого устройства. Просто перейдите в меню «Конфиденциальность» в настройках аккаунта и выберите раздел «Облачный пароль»», — отметил в беседе с Газета.ру Ибрагимов.

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#telegram
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Никитенко избрали главой объединённого Серпухова
05 февраля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Сергея Никитенко избрали главой вновь образованного городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области. Решение об этом было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета.
В январе 2023 года депутаты Мособлдумы приняли в трёх чтениях закон об объединении городских округов Пущино, Протвино и Серпухов. Новый объединённый муниципалитет получил название городского округа Серпухов.

Никитенко окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С 30 января 2017 по 2 июля 2018 года был первым замглавы администрации Кисловодска. С 27 января по 23 февраля 2022-го его назначили исполняющим обязанности главы городского округа Серпухов, а в феврале 2022-го избрали руководителем муниципалитета.

Работа Сергея Никитенко отмечена наградами, в том числе медалями «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней.

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#совет депутатов
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за месяц выполнили более 2,5 тыс заявок на ремонт подъездов
05 февраля 2024, 17:27

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 2,5 тыс. заявок, касающихся различных ремонтных работ в подъездах, выполнили управляющие компании Московской области по запросам жителей за январь текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«В прошлом месяце в подъездах было выполнено более 2,4 тыс. работ. Большинство заявок — 1268 — касались ремонта подъездных дверей. Второй по популярности стала заявка на ремонт внутренних стен (272 требования), третье место заняла заявка на покраску стен и потолка в подъезде (224 запроса)», — говорится в сообщении.

Больше всего заявок на ремонтные работы в подъездах поступило от жителей Красногорска (243), Балашихи (228) и Химок (176).

Все заявки поступили через Единую диспетчерскую службу Московской области и были выполнены в установленные регламентом сроки под контролем инспекторов ГУСТ региона.

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#подмосковье
#московская область
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Строительство Северного обхода Лобни завершат в VI квартале этого года
05 февраля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строительство съезда в сторону ул. Гагарина в рамках заключительного этапа строительства Северного обхода Лобни завершится до конца года. Об этом сообщится в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Сейчас строители приступили к устройству насыпи на подходах к эстакаде через Рогачёвское шоссе. А со стороны Краснополянского шоссе продолжается устройство подпорной стены. Протяжённость съезда составит 2,6 км.
«Новый съезд улучшит транспортную ситуацию внутри Лобни и позволит вывести из города поток грузового транспорта. Грузоперевозки будут осуществляться непосредственно по Северному обходу без заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе. Завершить работы по строительству съезда планируется до конца 2024 года. А в VI квартале планируется полностью завершить строительство Северного обхода», – рассказали в ведомстве.
Параллельно продолжается строительство кольцевой развязки на Рогачёвском шоссе, которая обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе.

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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Сотрудники «Мособлпожспас» провели с детьми уроки на тему безопасности
05 февраля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Зарайске и Домодедово пообщались с детьми на тему безопасности. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Спасатели пообщались с учащиеся гимназии № 5 Зарайска и воспитанники детского сада № 38 «Росинка» в Домодедово.

«Во время беседы школьникам подробно расписали алгоритм действий во время нештатной ситуации и рассказали о путях эвакуации из учебного заведения. Детей предупредили, что при возгорании нельзя паниковать и прятаться в шкафах или под партами, а сразу позвать на помощь взрослых и вызвать пожарную охрану, набрав с мобильного телефона короткий номер «112», — поделился замначальника территориального управления № 12 Сергей Резкин.

Стоит отметить, что для детсадовцев провели экскурсию по подразделению части.

«В гараже пожарного депо дети увидели пожарную автоцистерну и пожарно-техническое вооружение, которое используется огнеборцами во время оперативных выездов. Малышам позволили подержать в руках и примерить боевую одежду пожарного, потрогать аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Работники пожарного караула довели до юных посетителей на доступном для них языке правила безопасного нахождения на льду водоемов и при катании со снежных горок», — рассказал начальник 213-й ПСЧ Сергей Стёпин.

Кроме этого, все участники мероприятий получили памятки с номерами телефонов экстренных служб.

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#зарайск
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Диетолог Басова рассказала, как избежать недостатка витаминов у школьников
05 февраля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Диетолог НИКИ детства Анна Басова предостерегла от недостатков витаминов у школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что нехватка витаминов становится сильно заметна а фоне высокой учебной и дополнительной нагрузки.

«По мере взросления ребенка повышается и уровень его потребности в витаминах и микроэлементах, особенно в тех, которые отвечают за формирование мышц, клеток крови и костной системы. Постоянную усталость и снижение концентрации вызывает нехватка витамина D. Также важно поступление железа во избежание задержки моторного и психического формирования ребенка. Другие необходимые витамины — С и А — помогают избежать проблем с кожей и зубами, желудочно-кишечным трактом и повышают иммунитет. Магний (Mg) участвует в проведении нервных импульсов, создании костного каркаса», — подчеркнула Анна Басова.

Диетолог также добавила, что важным фактором в поддержании нормы витаминов у ребенка рекомендуется включать в рацион питания ребенка поливитаминные комплексы, содержащие витамины В6 и В12, омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин.

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#диетолог
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#витамины
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#школьники
#здоровье
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Журналиста Такера Карлсона пригласили на популярное шоу телеканала ТНТ
Представитель ТНТ рассказал, что журналиста Карлсона пригласили на «Шоу Воли»
05 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/simpson33

Американского журналиста Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель телеканала ТНТ.
Он отметил, что эта передача является единственным late night шоу на российском телевидении.

Также он добавил, что Такер Карлсон – всемирно известный журналист, которого телеканал ТНТ будет очень рад приветствовать.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Он посетил балет «Спартак» в Большом театре. Предполагается, что журналист хочет взять интервью у российского президента Владимира Путина.

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#журналист
#шоу
#телевидение
#россия
#сша
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В Подмосковье на губернаторских каруселях за неделю прокатились 4,5 тыс человек
05 февраля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около четырёх с половиной тысяч человек прокатились на бесплатных губернаторских каруселях в Московской области в период с 29 января по 4 февраля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На каруселях, установленных по программе губернатора в парках и на общественных территориях региона, за неделю покатались около 4,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Наиболее популярной оказалась карусель в Коломне: на ней прокатились более 800 человек. Второе место заняла карусель в Ногинске с 600 посетителями. Замыкает топ-3 карусель, установленная в городском парке Чехова: на ней за неделю прокатились 600 человек.

Всего Московской области установлено восемь губернаторских каруселей, все они работают бесплатно и не закрываются на зиму.

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#карусель
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
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На уборку снега и льда во дворах Подмосковья в выходные вышли около 12 тыс дворников
05 февраля 2024, 16:45

Около 12 тысяч работников городских и коммунальных служб занимались уборкой снега и наледи во дворах и общественных зонах в Московской области в минувшие выходные, 3 и 4 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«В субботу и в воскресенье в среднем к уборке привлекли около 12 тысяч специалистов, было задействовано около 600 единиц техники: это погрузчики и минипогрузчики, тракторы с подметальным оборудованием и самосвалы», — рассказала глава надзорного ведомства Светлана Аипова.
Она отметила, что дворники выметали снег из проездов и с пешеходных дорожек, очищали асфальт, обеспечивали погрузку и вывоз снега.

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#уборка
#дворник
#светлана аипова
#московская область
#подмосковье
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