В Подмосковье очистили от снега и льда около 10 тыс км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«В работах заняты более 2,6 тыс. дорожных рабочих, используется свыше 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники», — отмечается в сообщении.Первоочередными задачами в сложных погодных условиях для дорожных рабочих является уборка и обработка потенциально опасных участков трасс — путепроводов, мостов, эстакад и съездов. Под особым контролем также дороги с наиболее интенсивным движением.
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