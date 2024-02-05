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В Солнечногорске спасатели расчистили дорогу, полностью перекрытую упавшим деревом

05 февраля 2024, 13:24
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Упавшее дерево перекрыло проезд по дороге у деревни Бедово городского округа Солнечногорск, за помощью жители обратились к спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«Информация о дереве, лежащем на проезжей части, поступила в службу вызовов «Система-112» в воскресенье, 4 февраля. Прибывшие на место спасатели увидели, что ствол полностью перекрыл дорогу. Тогда они при помощи бензопилы распилили дерево, убрали брёвна и ветки», — говорится в сообщении.
Благодаря действиям работников Мсооблпожспаса проезд по автодороге был полностью восстановлен.

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#солнечногорск
#спасатели
#дерево
#мособлпожспас
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В Подмосковье за девять лет построили и обновили 535 объектов водоснабжения
05 февраля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Серебряных Прудах ввели в эксплуатацию водозаборный узел, который теперь обеспечивает качественной питьевой водой более 620 жителей села Мочилы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
При необходимости ВЗУ сможет подавать до 600 кубометров воды в сутки. В процессе строительства объекта в деревне пробурили две новые артезианские скважины, построили станцию очистки воды с автоматическим управлением, установили водонапорную башню. Её наличие позволит обеспечить пожаротушение в селе.
«В Московской области уже девять лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода». За это время построено и модернизировано 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 городских округах, включая новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы. Всё это позволило улучшить качество водоснабжения для 2,5 млн жителей региона», – рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, показатель обеспеченности региона чистой водой увеличился за это время с 83% до 94%, а городского населения – до 96,9 %.

По словам Велиховского, в этом году на территории Московской области ведутся реконструкция и модернизация водозаборных узлов, а также станций очистки холодного водоснабжения в Талдоме, Ленинском и Дмитровском городских округах, Егорьевске, Солнечногорске и Мытищах. Помимо этого, запланировано строительство новых магистральных сетей и водозаборных узлов в Кашире, Люберцах, Чехове и Домодедове.

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#антон велиховский
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#московская область
#подмосковье
#серебряные пруды
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Ростех начал серийный выпуск новейшей системы противодействия беспилотникам
Ростех запустил серийное производство системы контроля воздушного пространства
05 февраля 2024, 11:35

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения холдинга «Высокоточные комплексы» приступило к серийному выпуску радиолокационных станций российской системы контроля воздушного пространства. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» а Международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.
Отмечается, что освоение серийного производства стартовало в 2023 году. Во время эксплуатации система контроля воздушного пространства высоко зарекомендовала себя, показав хорошие результаты в обнаружении и сопровождении беспилотников и малой авиации.

В холдинге заявили, что в настоящее время наблюдается повышенная угроза атак беспилотников, выпущенных со стороны Украины, поэтому серийное производство оборудования для их обнаружения особенно актуально.

Ранее, в августе прошлого года, производитель системы пообещал увеличить объёмы их выпуска для оказания противодействия беспилотникам.

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#ростех
#оружие
#беспилотник
#производство
#россия
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Новолуние во Льве: гороскоп с 5 по 11 февраля
05 февраля 2024, 11:33

Фото: iStock/Peach_iStock

10 февраля в субботу состоится Новолуние во Льве. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
На протяжении недели в деловой сфере надо приложить максимум усилий в достижении наилучших результатов. Тогда придёт заслуженное признание и повышение.

В любви необходимо радовать своего партнёра, дарить подарки и побольше проводить времени вместе. В вопросах здоровья важно беречь себя от холода и теплее одеваться.

10 февраля в субботу состоится Новолуние во Льве. В этот день наступает новый год по восточной традиции. Символом 2024 года является Деревянный Зелёный Дракон. Наступает время, благоприятное для любви и укрепления уже существующего союза. Дракон покровительствует женщинам и семейным ценностям.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 5 по 11 февраля

Овен многое успеет и достигнет желаемое. Его ждёт успех и поддержка начальства.

Тельцу надо присмотреться к потенциальным партнерам по бизнесу. Он может завести новые полезные деловые знакомства.

Близнецам лучше не суетиться, быть серьёзными и не спорить ради спора. Осторожнее надо давать обещания.

Раку важно контролировать свои эмоции и поддерживать у себя хорошее настроение. Ему не следует перенапрягаться.

Льву надо поберечь себя и не общаться из чувства долга. Хорошо окружить себя добрыми и приятными ему людьми.

Деве желательно поумерить своё любопытство и не хвастаться лишний раз. Важно наблюдать за происходящим.

Весы захотят вовлечься в любовную авантюру. Им нужно быть романтичными, но при этом действовать последовательно.

У Скорпиона пробуждается желание себя порадовать. Благоприятны покупки для себя и для дома.

Стрелец притянет к себе внимание и будет центром событий. Он реализует себя творчески. Для него сейчас необходимо осознать своё призвание и настоящее предназначение.

Козерогу нужно проявить интерес к красивой стороне жизни, обратить внимание на то, что ему приносит эстетическое наслаждение.

У Водолея усилится собственная привлекательность. Он будет активен и жизнерадостен.

Рыбы продемонстрируют своё умение быстро и эффективно решать сложные задачи.

Ранее астролог Лебеденко сообщала, что символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. По словам специалиста, в течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Контрнаступ одного клоуна»: В Запорожье высмеяли пробравшегося в Работино Зеленского
Рогов усомнился в реальности посещения Зеленским Работино в Запорожской области
05 февраля 2024, 11:21

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов высмеял информацию в СМИ о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским села Работино в Запорожской области.
4 февраля Зеленский заявил, что лично посетил Работино в Запорожской области, где наградил пятерых отличившихся военных ВСУ.

По словам Рогова, Работино в настоящее время является «серой зоной». И «заскочить туда – задача смертников», а устроить фотосессию с большим скоплением народа и техники в чистых резиновых сапогах, без бронежилета и каски является невозможным, подчеркнул он.

«Контрнаступ одного клоуна, или Зачем Зеленский тайно пробрался в Россию? Посёлок ни просто находится под постоянным наблюдением с обеих сторон, он ещё и полностью простреливается, в силу чего по любым скоплениям живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары», -написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все эти дни в населенном пункте шли постоянные бои и артдуэли, режима тишины объявлено не было.

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#telegram
#сво
#всу
#зеленский
#рогов
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Парки Подмосковья в январе посетили более 4 млн человек
05 февраля 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минкультуры и турима МО

Более 4 млн гостей приняли парки Московской области в первый месяц 2024 года, статистика показывает значительный рост посещаемости по сравнению с январём прошлого года, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«Общее количество посетителей парков я январе составило 4,2 млн человек. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года почти на полмиллиона», – цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.
Рейтинг посещаемости возглавил Центральный городской парк в Пушкине, где за месяц побывали 186 тысяч человек. Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе со 161 тысячами гостей. Замыкает топ-3 парк «Фабричный» в Истре, который посетили 120 тысяч человек.

В пятёрку самых популярных вошли также Центральный городской парк имени Калинина в Королёве (110 тысяч посетителей) и парка им Льва Толстого в Химках (107 тысяч гостей).

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#парки
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#минкульттуризма мо
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В Подмосковье для многодетных семей предусмотрена льгота на транспортный налог
05 февраля 2024, 11:00

Фото: istockphoto / djedzura

Более 50 тысяч многодетных семей Подмосковья пользуются льготой по транспортному налогу. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Многодетным семьям в Московской области предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 л.с.

«Льготой уже воспользовались почти 52 тыс. многодетных семей. При этом количество получателей льготы ежегодно растёт, поскольку в регионе увеличивается количество многодетных семей. Количество получателей льготы также увеличится за счёт того, что в прошлом году Мособлдумой был принят закон об освобождении от уплаты транспортного налога также и многодетных семей, где есть дети до 23 лет, которые учатся в очной форме. Ранее учитывались только дети до 18 лет», — поделился Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что многодетная семья может заявить о своем праве на льготу, обратившись лично в налоговую инспекцию или в МФЦ. Кроме этого, от налога освобождается только одно транспортное средство семьи.

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#дети
#семья
#автомобиль
#льготы
#многодетная семья
#мфц
#закон
#игорь брынцалов
#семьи
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Сотрудники МФЦ Котельников приняли участие в акции «Доброе дело»
05 февраля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине проводится в городском округе Котельники, участие в ней приняли сотрудники местного центра «Мои документы», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Глава МФЦ Котельников Евгений Журавлёв отметил, что сотрудники организации уже не раз участвовали в подобных акциях.

«Быть вместе со своей страной и народом в трудный момент, помогать общему делу — вот настоящий патриотизм», — заявил Журавлёв.

Сбор гуманитарной помощи для участников СВО проводится в двух ДК Котельников — «Силикат» и «Белая Дача». Оттуда собранная помощь переправляется на общеобластной склад, где её сортируют, упаковывают и отправляют бойцам.

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#котельники
#мфц
#доброе дело
#сво
#гуманитарная помощь
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Американец купил лотерейный билет, чтобы порадовать себя и выиграл $100 тысяч
05 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/Denis Medvedev

Житель штата Мэриленд купил лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение, а в итоге выиграл огромный приз, об этом сообщает Maryland Lottery.
По информации СМИ, счастливчиком оказался житель города Фредерик, штат Мэриленд.

Как рассказал сам победитель, у него сложился неудачный день на работе и он решил себя порадовать, купив лотерейный билет.

Проверив результаты розыгрыша на следующий день, мужчина осознав, что стал победителем и сможет получить 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей).

Американец рассказал об удаче своей жене и, по его собственным словам, им обоим потребовалось время чтобы поверить в неожиданно свалившееся на голову богатство.

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#лотерея
#сша
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В Химках построят ЖК площадью более 30 га на месте нежилой застройки
05 февраля 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Минжкх МО

Жилой квартал со школой, детскими садами, поликлиникой и МФЦ построят на Рабочей улице в Химках на месте нежилой застройки, договор о комплексном развитии территории администрация округа подписала с застройщиком ГК «Самолёт», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В рамках договора в новостройках выделят 10% квартир для переселенцев их ветхого жилья. Отпраздновать новоселье смогут более тысячи жителей Химок, ожидающих переезда из аварийного жилого фонда», — отмечается в сообщении.
Площадь нового жилого комплекса составит 31,28 га. Школа здесь будет рассчитана на 1650 учеников, ёмкость трёх детских садов составит 800 мест. На территории ЖК также предусмотрено строительство отделения почти и полицейского участка. А на первых этажах домов откроют магазины, кафе, рестораны, спортивные клубы и салоны красоты.

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#химки
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#жк
#минжилполитики мо
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