В Солнечногорске спасатели расчистили дорогу, полностью перекрытую упавшим деревом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Упавшее дерево перекрыло проезд по дороге у деревни Бедово городского округа Солнечногорск, за помощью жители обратились к спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о дереве, лежащем на проезжей части, поступила в службу вызовов «Система-112» в воскресенье, 4 февраля. Прибывшие на место спасатели увидели, что ствол полностью перекрыл дорогу. Тогда они при помощи бензопилы распилили дерево, убрали брёвна и ветки», — говорится в сообщении.Благодаря действиям работников Мсооблпожспаса проезд по автодороге был полностью восстановлен.
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Лев Каштанов