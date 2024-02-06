Подмосковных водителей предупредили о надвигающихся рекордных снегопадах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На столичный регион идёт циклон «Ольга». По прогнозам синоптиков, он принесёт в Москву и область обильные снегопады и метель, что может усложнить ситуацию на дорогах. Об этом предупредили в подмосковном Минстрансе.
«Из-за циклона в среду, 7 февраля, в столичном регионе выпадет около четверти месячной нормы осадков. Возможна метель, во время которой видимость на дорогах снизится до полукилометра. В таких условиях рекомендуется свести к минимуму поездки на личном транспорте», — говорится в сообщении министерства.Если отказаться от поездки за рулём невозможно, следует вести себя на дороге максимально внимательно, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не превышать скорость и избегать резких манёвров.
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