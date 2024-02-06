Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковных водителей предупредили о надвигающихся рекордных снегопадах

Подмосковных водителей предупредили о надвигающихся рекордных снегопадах

06 февраля 2024, 13:23
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На столичный регион идёт циклон «Ольга». По прогнозам синоптиков, он принесёт в Москву и область обильные снегопады и метель, что может усложнить ситуацию на дорогах. Об этом предупредили в подмосковном Минстрансе.

«Из-за циклона в среду, 7 февраля, в столичном регионе выпадет около четверти месячной нормы осадков. Возможна метель, во время которой видимость на дорогах снизится до полукилометра. В таких условиях рекомендуется свести к минимуму поездки на личном транспорте», — говорится в сообщении министерства.
Если отказаться от поездки за рулём невозможно, следует вести себя на дороге максимально внимательно, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не превышать скорость и избегать резких манёвров.

Читайте также:

В Подмосковье продлили предупреждение об опасной погоде

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании

На уборку снега и льда во дворах Подмосковья в выходные вышли около 12 тыс дворников
#погода
#циклон
#снегопад
#метель
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В АКИТ заявили, что Wildberries решает проблему с самозаказами товаров
В АКИТ отреагировали на самозаказ товаров на Wildberries
06 февраля 2024, 13:34

Фото: IStock/Dina Damotseva

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что не получали обращений от россиян о «самозаказах» на маркетплейсах. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе организации.
Напомним, в конце января 63-летней пенсионерке из Москвы пришлось купить товары с Wildberries на 30 тысяч рублей, которые она не заказывала. По её словам, маркетплейс самостоятельно оформил заказ, а в службе поддержки отменить доставку не могли в течение нескольких дней.
«К нам с подобными жалобами не обращались. И при аудитории покупателей в интернет-торговле в 70 миллионов человек такие случаи не носят массового характера», — рассказали в АКИТ.
По информации организации, с покупательницей уже связалась служба поддержки маркетплейса и запросила у неё дополнительную информацию, чтобы всё проверить информацию.
«Если подтвердится, что она действительно не заказывала товары из корзины (технологические возможности позволяют это проверить), всё разрешится в пользу покупателя, у компании есть на это отведенный законом срок», — добавили в пресс-службе.
В АКИТ добавили, что Wildberries в прошлом году ввела двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать случайные заказы. Также компания тестирует функцию отмены заказа.
«Вопросы защиты от случайных заказов компании решают по-разному: где-то клиентам даётся время отменить заказ или дополнить его на этапе сборки, возможность отказаться остаётся, когда товар доставлен в пункт выдачи. Wildberries в прошлом году ввела двухфакторную аутентификацию, чтобы, минимизировать случайные заказы, например, от детей – такие случаи тоже были <…> Для профилактики защиты от мошеннических действий рекомендуем регулярно менять пароль доступа и не передавать данные к своим личным кабинетам третьим лицам. В целом, плата за возвратную логистику возможна, только если речь идёт о возврате качественного товара», — заключили в организации.
Отметим, редакция «Радио 1» направила официальный запрос в Wildberries. Однако компания не предоставила ответ.

Читайте также:

На Wildberries вернули платную доставку товаров

ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке

Российские власти предложили найти альтернативу слову «маркетплейс»
#товары
#покупка
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове реконструируют стадион на спорткомплексе «Старт»
06 февраля 2024, 13:06

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Стадион спорткомплекса «Старт» в городе Реутов ждет реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
После реконструкции на стадионе будут проводиться учебно-тренировочные занятия по футболу.

«Реновация спортивных сооружений спорткомплекса «Старт» будет выполнена в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более 4000 квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 70 новых рабочих мест», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Стоит отметить, что завершить реконструкцию планируют к 2025 году.

Читайте также:

В Подмосковье за девять лет построили и обновили 535 объектов водоснабжения

Строительство Мытищинской хорды будет завершено в конце 2024 года

В ЗАТО Восход в этом году модернизируют старые коммунальные сети
#подмосковье
#строительство
#проект
#владислав гордиенко
#реновация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2024 в Подмосковье
06 февраля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Самыми популярными предметами на выбор при сдаче ЕГЭ в этом году в Московской области стали профильная математика, информатика, обществознание и иностранный язык, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«В этом году, помимо профильной математики, самым популярным предметом стало обществознание — его выбрали более 16 тысяч выпускников — почти половина от общего числа сдающих. В топ также вошли иностранные языки и информатика», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.
Отмечается также, что популярность информатики увеличилась на два процента по сравнению с предыдущим годом, а иностранные языки всегда входят в пятёрку лидеров. В этом году их выбрали более 7 тысяч выпускников.
Всего в сдаче ЕГЭ-2024 в Московской области примут участие около 34тысяч человек. Досрочный период сдачи начнётся 22 марта, основной — 23 мая.

Читайте также:

Подмосковные музеи народных промыслов за год приняли 110 тысяч школьников

Для подмосковных школьников провели уроки по сортировке мусора

В российских школах введут урок семьеведения: ранние браки или воспитание ценностей
#егэ
#экзамены
#ирина каклюгина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье выделили более 900 млн рублей на ремонт и оборудование соцучреждений
06 февраля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 20 социальных учреждений планируется отремонтировать в Московской области до конца текущего года, на эти цели, а также на обновление оборудования выделено 925 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Мы работаем над созданием комфортной и современной среды в наших учреждениях. В этом году запланировано отремонтировать около двадцати социальных учреждений на сумму более 740 млн рублей, а на новое оборудование выделили более 185 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
Для соцучреждений закупят новую мебель и бытовую технику: кондиционеры, рециркуляторы, холодильники и прочее. Обновлённая обстановка позволит получателям социальных услуг чувствовать себя максимально комфортно, что особенно важно для тех, кто находится в стационарах.

Читайте также:

На соцконтракты в Подмосковье выделили 210 млн рублей

Подмосковный проект «Мамино время» собрал уже более 1,7 тыс участников

На жильё для детей-сирот в подмосковный бюджет заложили 3 млрд рублей
#социальные объекты
#ремонт
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу
06 февраля 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Народный артист РСФСР Михаил Боярский приехал в Мариинскую больницу для прохождения плановой госпитализации, об этом сообщает 78.ru.
По информации СМИ, артист прибыл в больницу самостоятельно, при этом, отвечать на вопросы журналистов он отказался.

Как удалось выяснить, Боярский приехал в Мариинскую больницу на плановую госпитализацию. Ему должны сделать коронарографию и стентирование.

27 ноября артист был экстренно госпитализирован в медучреждение с инфарктом. Предполагалось, что проблемы с сердцем у него возникли на фоне осложнений после перенесённого коронавируса.

В конце декабря супруга Боярского привезла его в больницу для планового осмотра, однако, врачи решили оставить его в стационаре для наблюдения.

Читайте также:

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

«112»: Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан попала в больницу в Петербурге

Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
#артист
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли кота, застрявшего в приоткрытом окне
06 февраля 2024, 11:53

фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, застрявшего в приоткрытом окне. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
к спасателям обратилась обеспокоенная хозяйка, которая рассказала, что ее любимец хотел пролезть через приоткрытое окно из комнаты на балкон, но застрял в оконной раме.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы осмотрели пленника, после чего приступили к его освобождению. Специалисты надели защитные перчатки и с помощью специального инструмента отжали пластиковое окно, а затем передали питомца обеспокоенной хозяйке. Во время спасения кот вел себя спокойно и тихо, будто понимая, что ему хотят помочь», — поделился замначальника части Михаил Паленов.

Стоит отметить, что операция по спасению происходила в городском округе Дубна.

Читайте также:

В Коломне прошли соревнования по зимней ловле среди спасателей

Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед при кормлении уток

На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин
#кот
#дубна
#окно
#балкон
#перчатки
#мособлпожспас
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Быков* оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
06 февраля 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей по приговору Никулинского суда города Москвы. Творец-иноагент был наказан за участие в деятельности нежелательной организации.
Именно так звучит правонарушение, предусмотренное статьёй 20.33 КоАП РФ, а если точнее: участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй — убыток для кошелька в пользу государства на сумму в 15 тысяч рублей. О какой именно организации идёт речь, в приговоре не уточняется.

Адвокат Дмитрия Быкова* Василий Кушнир сообщил, что писатель был оштрафован за интервью, данное им изданию «Новая газета. Европа»**, которое признано в России нежелательной организацией.

Читайте также:

Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

Журналистка Ася Казанцева сообщила о своей эмиграции в Грузию
#европа
#адвокат
#писатель
#коап
#интервью
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2024 году практику в ЦППК смогут пройти порядка 700 студентов
06 февраля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2024 году ЦППК примет еще больше студентов-практикантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года уже прошли первые практики у студентов в филиалах ЦППК.

«Сейчас компания взаимодействует с 15 заведениями из Москвы и Подмосковья, а также из Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей. Придя на практику, учащиеся оттачивают навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машинистаПосле практики они смогут работать и на новых диаметрах и в «Иволгах» всех модификаций», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что после практики студенты смогут трудоустроиться ​в компанию на ​несколько специальностей на выбор.

Читайте также:

Строительство Северного обхода Лобни завершат в VI квартале этого года

В Подмосковье сократилось число случаев травмирования граждан в границах МЖД

В пяти округах Подмосковья скорректировали работу семи светофоров
#студенты
#цппк
#диплом
#выбор
#обучение
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: В Китае из-за дефицита чипов ИИ замедлено производство смартфонов
06 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) и производственные ограничения вынудили одного из китайских технологических гигантов замедлить производство смартфонов премиум-класса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
Из-за проблем с комплектующими китайская компания была вынуждена сократить производство телефонов и вынести их на второй план, несмотря на увеличение продаж такой техники, уступив таким образом американским конкурентам. При этом сам технологический гигант от комментариев на данную тему отказался.

Отмечается, что США в 2019 году ограничили доступ к технологиям для производства чипов, объяснив это интересами национальной безопасности. Санкции отразились как на продаже чипов, так и на продаже смартфонов, так как ранее 90% мирового рынка занимала компания из Соединённых Штатов.

Reuters отмечает, что на этом фоне власти КНР призвали улучшить позиции страны в технологической сфере и объявили о проектах по созданию обработки данных. Китайские технологические гиганты также работают над повышением производительности разработки, надеясь, что такое соглашение будет краткосрочным.

Читайте также:

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом

В российской медицине начали использовать искусственный интеллект

В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM
#сша
#санкции
#соглашение
#производство
#китай
#разработки
#страны
#смартфон
#технологии
#искусственный интеллект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф