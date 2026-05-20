На фестиваль «Таврида.АРТ» — 2026 продолжается набор волонтеров

С 7 по 9 августа 2026 года в Судаке (Республика Крым) пройдёт VIII фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Организаторы продлили регистрацию в волонтёрский корпус до 28 мая 2026 года (включительно).



К участию приглашаются граждане РФ и иностранные студенты российских вузов в возрасте от 18 до 35 лет. Особенно ждут студентов и выпускников по направлениям «Сервис и туризм», «Социально-культурная деятельность», «Педагогика», «Психология», а также молодых людей с опытом организации форумов, работы вожатыми, кураторами или в сфере молодёжной политики.

Что получат волонтёры:

  • часы на платформе ДОБРО.РФ;
  • рабочий кейс в портфолио;
  • брендированную экипировку;
  • профильное обучение;
  • бесплатное проживание и питание;
  • сертификат по окончании фестиваля.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте tavrida.art, заполнить заявку и прикрепить видеовизитку (при необходимости — портфолио) по ссылке, пройти онлайн-собеседование и получить результат в личном кабинете. Приглашайте активных, целеустремлённых и неравнодушных. Станьте частью главного молодёжного арт-события страны!
Никита Кротов

