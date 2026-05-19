В Мособлдуме наградили победителей конкурса «Кадет года»

19 мая 2026, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Церемонию награждения победителей и призёров конкурса «Кадет года» провели в Московской областной Думе. Участие в мероприятии приняли как сами ребята, так и их педагоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Конкурс «Кадет года» проводился в Московской области уже в четвёртый раз. В этом сезоне в нём участвовали около 200 человек из 26 подмосковных округов. В программу входили физические и интеллектуальные испытания.





«В Мособлдуме уже не первый год ведётся системная работа по развитию кадетского образования. Для нас это принципиально важный вектор молодёжной и патриотической политики Подмосковья», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.