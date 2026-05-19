Танцоры из Лобни завоевали награды Всероссийского хореографического конкурса

19 мая 2026, 11:44

Хореографические коллективы «Овация» и «Эпизод» из Центра досуга Лобни стали лауреатами Всероссийского конкурса для детей в возрасте до десяти лет Level up kids. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Конкурс проходил в Москве 17 мая. В нём приняли участие более 100 коллективов из разных регионов страны. Выступления длились более 12 часов.





«Группа «Эпизод», которой руководит Дарья Дудашвили, получила диплом лауреата второй степени за номер «Ой ниточка, тоненькая» и дипломы лауреата третьей степени за номера «Полечка» и «Жирафики», — говорится в сообщении.