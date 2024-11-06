На фестивале «Зодчество» обсудят перспективы развития ИЖС в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Московской области станут одной из тем обсуждения на XXXII международном архитектурном фестивале «Зодчество», который будет проходить 12-14 ноября в Гостином дворе в Москве, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«12 ноября в рамках фестиваля состоится круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территории». Участники обсудят пилотные проекты кластеров индивидуального жилищного строительства, реализуемые в Московской области, и перспективы развития этого направления», — говорится в сообщении.Кроме того, 13 ноября Мособлархитетура проведёт пленарную сессию по теме: «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности».
Подробная программа фестиваля «Зодчество» размещена на официальном сайте мероприятия.
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