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На фестивале «Зодчество» обсудят перспективы развития ИЖС в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Московской области станут одной из тем обсуждения на XXXII международном архитектурном фестивале «Зодчество», который будет проходить 12-14 ноября в Гостином дворе в Москве, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«12 ноября в рамках фестиваля состоится круглый стол «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья. Кластеры ИЖС — решения для комфортной жизни и устойчивого развития территории». Участники обсудят пилотные проекты кластеров индивидуального жилищного строительства, реализуемые в Московской области, и перспективы развития этого направления», — говорится в сообщении.
Кроме того, 13 ноября Мособлархитетура проведёт пленарную сессию по теме: «Цифровизация в архитектуре и градостроительстве. Перспективы и возможности».



Подробная программа фестиваля «Зодчество» размещена на официальном сайте мероприятия.

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#мособлархитектура
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#строительство
Мытищинские коммунальщики справились с первыми в сезоне снежными осадками
06 ноября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Коммунальные службы городского округа Мытищи справились с уборкой первого в сезоне снега и противогололёдной обработкой. 5 ноября к работам привлекли 944 дворника и 237 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сотрудники АО «Сукромка» провели уборку дворов на Новомытищинском проспекте у дома №31. Очищены тротуары, входные группы и внутриквартальные проезды. Дворникам выдали около 20 тонн соляной смеси для обработки от гололёда. Непрерывно проводится проверка состояния улично-дорожной сети. Организована уборка улиц, дорог и дворов», – отметили в пресс-службе.
Там жителей Мытищ попросили быть осторожнее на дорогах. Водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.

С вопросами и критическими замечаниями по поводу уборке снега жителям посоветовали обратиться в мытищинский зимний штаб, начавший работу с 1 ноября.

Если коммунальщики плохо убирают снег, следует звонить или писать в WhatsApp или Telegram по телефону 8 (916) 531-79-06.

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Татьяна Витушева вновь возглавила городской округ Истра
06 ноября 2024, 18:23

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Совет депутатов городского округа Истра избрал Татьяну Витушеву главой муниципалитета ещё на пять лет. Об этом сказано в решении совета, опубликованном на сайте администрации муниципалитета.
Витушева должна приступить к исполнению полномочий не позднее 21 ноября.

Татьяна Витушева родилась в Смоленской области. Закончила Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, а также РАНХиГС.

В органах власти Московской области работает с 2011 года. Занимала посты замминистра ЖКХ Подмосковья, замминистра стройкомплекса и ЖКХ Московской области. Руководила областным управлением Госадмтехнадзора. В октябре 2019 года возглавила городской округ Истра.

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#московская область
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В Долгопрудном капитально отремонтируют детсад «Родничок»
06 ноября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Двухэтажное здание детского сада №22 «Родничок» планируют капитально отремонтировать в городе Долгопрудный, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Здание, расположенное по адресу: Долгопрудный, Октябрьская улица, дом №16а, было построено в 1967 году, его общая площадь составляет более 910 квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Завершить капремонт детсада планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 119 млн 3 тысячи 960 рублей 61 копейку. Заявки принимаются до 13 ноября.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капитальный ремонт
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Жители Московской области сдали на утилизацию уже 300 тонн старых шин
06 ноября 2024, 17:16

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Жители Подмосковья за две недели сдали около 300 тонн старых покрышек в рамках акции «Сдай шины на «Мегабак». Она была запущена специально для автовладельцев и будет продолжаться до 18 ноября, сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Главная цель акции – минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках. Жители активно приносят старую резину в специально оборудованные места. Только за первые две недели собрано и отправлено на заводы по переработке около 300 тонн покрышек», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что для победителей приготовлены подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин. Занявший первое место получит 20 тыс. рублей; второе – 15 тыс.; третье – 10 тыс. рублей.

Чтобы получить приз, нужно сделать креативное фото сдачи покрышек и выложить его в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. О дате и времени награждения в министерстве сообщат дополнительно.

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#московская область
#экология
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Для клинского лагеря «Горизонт» разрабатывают меню с национальными блюдами
06 ноября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Меню, включающее в себя национальные блюда народов России, разрабатывают сотрудники клинского детского лагеря «Горизонт» совместно с Новосибирским институтом гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Уникальность этой идеи отметила директор института Ирина Новикова.

«Центр «Горизонт» в Клину — единственный в России, который сделает вариативное меню по выбору блюд в детском питании с использованием кухни разных народностей. Мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку», — заверила Ирина Новикова.
Она также предложила сделать «Горизонт» научной площадкой федерального уровня по организации питания детей в детском лагере. О новом статусе «Горизонта» планируется объявить в ходе Всероссийского образовательного семинара для руководителей сферы детского отдыха, который будет проходить в феврале.

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#детские лагеря
#еда
#клин
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В Клину на зиму заготовили 2,5 тонн противогололёдных реагентов
06 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба ​Минчистоты МО

В Клину для зимней обработки территории городского округа подготовили около 2,5 тонн противогололёдных реагентов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, их складируют на базе МБУ «Клинское городское хозяйство».
«Это реагенты на основе технических солей и абразивных реагентах, такие как песок, каменная крошка, песчано-щебёночная смесь. Подготовленного запаса хватит для поддержания в порядке городских улиц, тротуаров и общественных пространств. Если резерв будет исчерпан, его заблаговременно пополнят», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, клинские коммунальщики уже начали активную обработку дорог и тротуаров, межквартальных проездов, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Работа ведётся вручную и с использованием техники.

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#московская область
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В округе Клин откроют агрошколу с рыбными прудами и теплицами
06 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Специализированную школу по подготовки кадров для агропромышленного комплекса Московской области откроют в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проект «Агрошкола» представляет собой единое образовательное пространство для учеников 5–11 классов, которым будут предложены следующие направления обучения: агробизнес, сити-фермерство, основы инженерных технологий, ветеринарии и биоинженерии», — говорится в сообщении.
На территории школы разместят прудовое хозяйство, теплицы, а также спортплощадки и зону отдыха с пляжем. Планируется также проводить для учеников выездные занятия в Тимирязевской академии и встречи с клинскими фермерами.

Агрошколу в формате интерната собираются запустить в течение трёх лет в деревне Бирево округа Клин, учиться там смогут около 200 ребят.

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#клин
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#агротуризм
#апк
#сельское хозяйство
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Подмосковные пенсионеры с начала года получили доплаты на 11,5 млрд рублей
06 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Подмосковья с начала года получили более 11,5 млрд рублей в качестве доплаты к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московкой области.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, получающим выплату меньше прожиточного минимума.
«Это одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе каждый месяц доплату получают около 260 тыс. человек. Сумма выплат с начала года составила более 11 млрд рублей. По решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития, доплату до 20 тыс. рублей получают неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Её назначают проактивно пенсионерам, которые проживают одни. А тем, кто живёт в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе насчитывают порядка 35 тыс. получателей этой меры поддержки.

В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как бесплатный проезд в транспорте; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухо- и зубопротезирование; компенсация за капремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.

Подробнее об этом можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка пожилых людей».

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7-8 ноября пройдет VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья
06 ноября 2024, 16:10

Фото: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

7-8 ноября состоится VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Достижения медицинской науки в практику».
Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 900 врачей разных специальностей, ординаторов и студентов медвузов приедут лично, более 2000 присоединятся по видеосвязи к своим коллегам. Также посетят съезд гости из других стран: Австрии, Армении, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана.

Съезд будет состоять из пленарных заседаний, сематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Главный терапевт городского округа Дубна Александр Вейкин в беседе с «Радио 1» сказал, что польза этого мероприятия не оценима.
«Во-первых, там дается самая последняя и самая актуальная информация, последние достижения и исследования. В глубинке у нас все это объять и получить невозможно. Во-вторых, мы объединяемся, врач — это командный игрок, особенно терапевт, он должен объединить вокруг себя узких специалистов для достижения главной цели — здоровье человека. И там, где медперсонал в хорошей команде, где главврач прислушивается к мнению коллег, там и результаты намного лучше», — поделился специалист.

По его словам, этот съезд поможет молодежи получить опыт от врачей-ветеранов, что тоже очень бесценно.
«Лучше учиться на чужих ошибках, особенно в нашем деле, когда ошибка чревата нехорошими последствиями. Это и профилактика, и новые возможности, и лечение самых тяжелых случаев. Мы все это вместе будем обсуждать», — рассказал о грядущем Съезде терапевтов Александр Вейкин.

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