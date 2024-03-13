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На форум‑концерте «Единство народа» обозначили историческую миссию России

13 марта 2024, 23:21
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие состоялось под девизом «За Россию! За президента!», сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приехали в Подольск, чтобы почувствовать единение с единомышленниками и поддержать политическую стратегию, которой придерживается Россия сейчас.

Среди участников концерта были и представители отечественного актерского состава, в числе которых заслуженный артист России Денис Майданов.


Выйдя на сцену перед собравшимися, он привел небольшую историческую справку, сказав, что Россия очень долго протягивала Западу руку дружбы, взаимного сотрудничества, интеграции, но в какой-то момент Запад решил, что эта рука лишь дает возможность подчинить себе Россию, ее культуру и экономику, поставить государство под внешний контроль, забрать ресурсы и навязать свои собственные морально-этические ценности.

«Конечно, этого не будет. Огромный корабль под названием Россия разворачивается и идёт к самому себе — мы возвращаемся к нашей самоидентичности, своей культуре, к почитанию нашей истории, наших традиций и ценностей, к суверенитету во всем. Мы понимаем, что агрессии Запада можно противопоставить только наше единство и нашу Победу», — отметил Майданов.

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Иван Охлобыстин обратился к гостям на форум-концерте «Единство народа»
#наше подмосковье
#денис майданов
#россия
#концерт
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Архитектор Заливухин: При строительстве новых ЖК надо продумывать парковки
13 марта 2024, 23:53

Фото: istockphoto.com/KrimKate

Эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявил, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.
«Жителям ЖК должно быть понятно, где и куда ставить автомобиль. Архитекторы, которые проектируют современные ЖК должны продумывать все, включая гостевые парковки. Тем более, что сейчас вся строительная политика нацелена на то, чтобы человек мог добраться, куда угодно без автомобиля», — приводит Общественная Служба Новостей слова Заливухина.

Он добавил, что стоит в уже существующих уже районах налаживать транспортную систему и делать её удобнее.

Ранее в региональном операторе по обращению с ТКО ООО «Хартия» призвали автовладельцев не парковать свои автомобили в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок для ТКО для своевременного вывоза мусора.

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#автомобили
#парковки
#жк
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Экономист Беляев: Технологии способствовали снижению безработицы в России
13 марта 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/mapo

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев перечислил факторы, способствующие снижению безработицы, к которым отнёс информационные технологии, которые особенно развились в период пандемии.
«Появилась такая сфера как информационные технологии, удалённая работа, работа в виртуальной сфере. Она тоже создала достаточно благоприятные условия для того, чтобы значительное число людей переместилось в эту сферу, официально зарегистрировалась, стали числиться официально работающими», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Беляев.

Кроме этого, на безработицу повлияли создание новых рабочих мест с достойными зарплатами и условиями, выполнение госпрограмм по трудоустройству молодёжи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%.

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#работа
#безработица
#технологии
#россия
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Правозащитник Пушкарь: Можно отказаться от страхования при навязывании услуг
13 марта 2024, 23:20

Фото: istockphoto.com/AmnajKhetsamtip

Руководитель в Обществе по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь заявил, что гражданин имеет право отказаться от договора страхования с банком при навязывании ему услуг.
Так, при взятии потребительского кредита некоторые организации навязывают страхование жизни или здоровья, вводя клиента в заблуждение об обязательности таких процедур. Такие действия банка неправомерны.

«Тем не менее банки всевозможными хитрыми способами такую услугу навязывают, и гражданам надо знать, что они имеют право в течение 14 дней отказаться от договора страхования. Даже если банк навязывает им какой-то страховой продукт», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Пушкарь.

А эксперт по банкротству Дмитрий Кваша поддержал намеренья Центробанка запретить рекламу недобросовестных консультантов, обещающих решить все проблемы с долгами человека.

«Центробанк намерен запретить не сами услуги по банкротству, а именно недобросовестную рекламу, в которой сообщается информация, не соответствующая действительности. Так, «раздолжнители» могут обещать, что они на 100% избавят человека от задолженностей, и тот наконец-то заживет нормальной жизнью», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

Такие компании, по мнению специалиста, наносят вред и тем, что не сообщают клиенту полную и достоверную информацию о последствиях, которые ждут должника. При этом, Кваша подчеркнул, что выступает против запрета реклам услуг по банкротству в принципе.

Ранее юрист Изабелла Атласкирова предупредила о том, что в некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг.

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#банк
#юрист
#долги
#страхование
#кредит
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В Мособлдуме отметили перемены в Подмосковье за последние 20 лет
13 марта 2024, 23:16

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе форума «Единство народа», который прошел в Подмосковье под девизом «За Россию! За Президента!» отметил перемены, которые произошли в Московской области за последние 20 лет.
«Все жители видят перемены, которые произошли за последние 20 лет. Видят их, выходя из дома, отводя ребёнка в садик или школу, при посещении учреждений культуры и спорта», — сказал спикер.

Он обратил внимание на то, что благодаря национальным проектам, принятым главой государства Владимиром Путиным, в Подмосковье смогли построить и отремонтировать сотни школ и детских садов, больниц и поликлиник, благоустроить парки и скверы.


«И сделаем ещё больше. Ведь люди хотят дальнейших преобразований, хотят жить в своей стране, воспитывать детей в культуре и традициях наших предков. Наш президент неоднократно подчеркивал, что обычаи, традиции и культуры народов России – сила страны и её потенциал. Поэтому очень важно прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, кто обеспечит стране дальнейшее развитие, кто продолжит все преобразования и приведёт нас к новым успехам!» — призвал Брынцалов.


Форум был организован партией «Единая Россия». Мероприятие прошло в формате митинга-концерта, перед участниками выступили такие звезды «Русского радио», как Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», а также актёр и режиссёр Иван Охлобыстин. Мероприятие объединило сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались около 6 000 человек. Среди них — Герои России, участники СВО, врачи, учителя, общественные деятели, активисты молодежных движений, известные спортсмены и артисты, а также жители региона.

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На форум-концерте «Единство народа» выступили представители российской эстрады

В Подольске проходит форум‑концерт «Единство народа»
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Иван Охлобыстин обратился к гостям на форум-концерте «Единство народа»
13 марта 2024, 23:01

Фото: пресс-служба МОРО ЕР

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялось грандиозное мероприятие, организованное при поддержке партии «Единая Россия».
Концерт прошел под девизом «За Россию! За президента!»

В числе гостей был российский актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он обратился к собравшимся и поделился мнением, что Россия сейчас находится в судьбоносном периоде времени, события которого в дальнейшем наши дети и внуки будут изучать на уроках истории.

«Вот только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонические изломы истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия — это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высокопарно это не звучало. Мы не можем себе позволить быть равнодушными. И в данный момент мы должны быть вместе», — заявил Охлобыстин.

На форум-концерте сегодня присутствовало около 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.

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На форум-концерте «Единство народа» выступили представители российской эстрады

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#наше подмосковье
#иван охлобыстин
#россияне
#концерт
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На форум-концерте «Единство народа» выступили представители российской эстрады
13 марта 2024, 22:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В здании собралось порядка 6 тысяч человек со всего Подмосковья. Мероприятие объединило сторонников линии государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей.

После вступительного слова губернатора Московской области Андрея Воробьева на сцену вышел исполнитель ST. Он обратился к гостям и подчеркнул, что сейчас как никогда необходимо единство страны и ее народа.

«Главная цель и работа артиста — выступать перед людьми. А когда проходят такие форумы, это вдвойне приятно. Очень важно, чтобы люди чувствовали единение, что они не одни, что у них есть большое количество единомышленников, тех, кто разделяет их взгляды, придерживается таких же идеалов ценностей, — отметил ST.

Певец поделился историей из своей жизни, рассказав, что первое участие в голосовании в качестве избирателя для него стало целым событием.

«Здорово осознавать, что ты делаешь свой выбор, вносишь вклад в будущее страны. Для меня это всегда еще и повод зайти в свою школу, увидеть преподавателей. Голосовать, конечно, нужно. И в предстоящие выборы я обязательно приду на избирательный участок, пойду, скорее всего с семьей», — подытожил свое обращение ST.

В числе известных представителей отечественной эстрады на концерте выступил народный артист России Григорий Лепс. Он сказал собравшимся, что прийти на избирательный участок в день выборов — это долг каждого гражданина страны. Очень важно отдать свой голос за человека, который достоин быть президентом.


«Мы живём и работаем в родной стране и, как её граждане, участвуем в выборах Президента. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень важное — необходимо собирать людей, объединённых общей идеей, заряжать их дополнительной энергией», — отметил Лепс.

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#концерт
#наше подмосковье
#единая россия
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Депутат Чаплин предостерёг от покупки недостроенной дачи
13 марта 2024, 22:02

Фото: istockphoto.com/Eric Haugen

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что покупка недостроенной дачи может повлечь за собой ряд проблем.
Прежде, чем покупать такую недвижимость, необходимо выяснить причины приостановки строительства.

«Надо проверить, была ли стройка правильно законсервирована на зиму, иначе покупка будет бессмысленной и придётся начинать всё заново. Затем следует осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать объект, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, плесень и грибок, гниющие деревянные конструкции, проседающая крыша или затопленный подвал», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Он добавил, что наряду с преимуществами приобретения такого объекта, есть много нюансов, которые надо предусмотреть и изучить, включая документацию.

Ранее руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк рассказала, что в настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы.

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#недвижимость
#покупка
#стройка
#дача
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Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Москве
13 марта 2024, 21:59

Фото: iStock/maxim4e4ek

ДТП с участием двух автомобилей случилось на Калужском шоссе близ деревни Сосенки в Москве, пишут «Известия» 13 марта.
В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Представитель столичного департамента транспорта подтвердил факт аварии, однако информацию о погибших и пострадавших он не уточнил. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты, так как движение на шоссе затруднено.

Ранее, 10 марта, на востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате этой аварии пострадали два человека.

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#супруги
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«В ядерной войне нельзя победить»: МИД Китая отреагировал на заявления Путина
Ван Вэньбинь призвал ядерные державы к содействию деэскалации
13 марта 2024, 21:43

Фото: iStock/RomoloTavani

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал в ходе брифинга слова Владимира Путина об основаниях возможного использования Россией ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
Дипломат сообщил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности. Он также напомнил, что в январе 2022 года пять ядерных держав выступили с заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны, и Россия придерживалась таких же принципов.

«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», — подчеркнул Ван Вэньбинь в беседе с журналистами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия применит ядерное оружие только в самом крайнем случае, если что-то будет угрожать ее существованию. Таким образом, применение ядерного оружия он обусловил исключительно защитой собственных территорий. Подразумеваются ли под этим вновь присоединенные территории и повлияет ли на решение Кремля военное вмешательство Вооруженных сил Украины на них, Песков не уточнил.

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям и подчеркнул, что у РФ есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть использовано только в случае прямой угрозы существованию государства.

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#ядерное оружие
#китай
#война
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