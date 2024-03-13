На форум‑концерте «Единство народа» обозначили историческую миссию России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие состоялось под девизом «За Россию! За президента!», сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приехали в Подольск, чтобы почувствовать единение с единомышленниками и поддержать политическую стратегию, которой придерживается Россия сейчас.
Среди участников концерта были и представители отечественного актерского состава, в числе которых заслуженный артист России Денис Майданов.
Выйдя на сцену перед собравшимися, он привел небольшую историческую справку, сказав, что Россия очень долго протягивала Западу руку дружбы, взаимного сотрудничества, интеграции, но в какой-то момент Запад решил, что эта рука лишь дает возможность подчинить себе Россию, ее культуру и экономику, поставить государство под внешний контроль, забрать ресурсы и навязать свои собственные морально-этические ценности.
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Среди участников концерта были и представители отечественного актерского состава, в числе которых заслуженный артист России Денис Майданов.
«Конечно, этого не будет. Огромный корабль под названием Россия разворачивается и идёт к самому себе — мы возвращаемся к нашей самоидентичности, своей культуре, к почитанию нашей истории, наших традиций и ценностей, к суверенитету во всем. Мы понимаем, что агрессии Запада можно противопоставить только наше единство и нашу Победу», — отметил Майданов.
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Мария Федоровцева