На форум‑концерте «Единство народа» обозначили историческую миссию России

«И сделаем ещё больше. Ведь люди хотят дальнейших преобразований, хотят жить в своей стране, воспитывать детей в культуре и традициях наших предков. Наш президент неоднократно подчеркивал, что обычаи, традиции и культуры народов России – сила страны и её потенциал. Поэтому очень важно прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, кто обеспечит стране дальнейшее развитие, кто продолжит все преобразования и приведёт нас к новым успехам!» — призвал Брынцалов.