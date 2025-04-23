На форум «Сильные идеи» представили 230 предложений о поддержке участников СВО

Фото: t.me/ideas_forum
Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» уже получили более 230 предложений, касающихся поддержки участников спецоперации и их семей. Они назвали эту тему особенно важной по направлению Национальной социальной инициативы форума.
«Предлагают организацию семейных туров выходного дня с погружением в культуру отдельных населённых пунктов, различные методы реабилитации, в том числе через развитие инклюзивного спорта. Также предлагается психологическая помощь бойцам. Например, рассматривается идея обучать методикам самопомощи самих участников СВО», – говорится в сообщении.Как отметили организаторы, каждый может предложить инициативы по улучшению качества жизни. Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе, выбрать номинацию, а затем получать помощь и обратную связь по доработке проекта от экспертов.
Финальной точкой станет двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.
Читайте также:
На форум «Сильные идеи для нового времени» пригласили авторов проектов по экологии
Шувалов: на форуме «Сильные идеи для нового времени» ждут новых инициатив
В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»
Лора Луганская