Шувалов: на форуме «Сильные идеи для нового времени» ждут новых инициатив

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
От участников форума «Сильные идеи для нового времени» ждут новых идей и инициатив. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив Игорь Шувалов.
В России продолжается приём заявок» на участие в форуме, сообщили в пресс-службе АСИ. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию, а затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.
Финальной точкой станет двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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«Наша амбиция в новом стратегическом цикле – максимально эффективное использование капитала Группы ВЭБ.РФ, чтобы реализовать как можно больше проектов для достижения национальных целей развития. Поэтому мы ждём от участников форума новых идей и инициатив. Ваша созидательная энергия способствует позитивным преобразованиям в стране, повышению качества жизни людей», — отметил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию, а затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.
Финальной точкой станет двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.
Читайте также:
В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»
Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок
Лора Луганская