На форум «Сильные идеи для нового времени» пригласили авторов проектов по экологии

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В России продолжается приём заявок на ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Это платформа для генерации и поддержки инновационных проектов, способных внести значительный вклад в развитие страны, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Сильные идеи для нового времени» – это точка притяжения сильных идей и смелых решений. Приглашаем к участию новаторов, проекты которых предлагают эффективные решения вопросов по сохранению природы и в других областях», – отметили в ведомстве.В этом году на форуме разрабатывают пять ключевых направлений. Это национальная социальная, предпринимательская, технологическая, кадровая, а также экологическая и климатическая инициативы.
Чтобы принять участие в форуме, нужно зарегистрироваться и подать свою идею на крауд-платформе. идея.росконгресс.рф.
Заявки принимают до 15 мая. Экспертная оценка и определение топ-листов пройдут до 7 июля. А подведение итогов и презентация лучших идей состоится в июле 2025 года.
Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс».
Читайте также:
Шувалов: на форуме «Сильные идеи для нового времени» ждут новых инициатив
В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»
Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
Лора Луганская