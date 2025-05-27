На форум «Сильные идеи» приняли уже 3,5 тыс. заявок на тему экологии и климата

Фото: пресс-служба АСИ
На форум «Сильные идеи для нового времени» по треку «Национальная экологическая и климатическая инициатива» зарегистрировано уже около 3,5 тыс. заявок. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
О готовности поддержать экологические инициативы заявили крупнейшие российские корпорации. Партнёрами НЭКИ стали Сбер, Газпромбанк, АНО «Общественный капитал» и другие организации. Они станут участниками экспертного отбора идей.
Затем эксперты отберут топ-100 проектов. Самые сильные инициативы представят руководству России в июле на финальном мероприятии форума в Москве.
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«Эти компании создают мощный синергетический эффект для реализации климатических и экологических инициатив. Ключевые игроки российской экономики готовы предоставить поддержку эко-проектам. Речь идёт о финансировании решений, инвестиционной оценке, промышленной экспертизе и так далее», – сказал заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозёров.Подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи» россияне могут на платформе. Идеи принимаются до 1 июня.
Затем эксперты отберут топ-100 проектов. Самые сильные инициативы представят руководству России в июле на финальном мероприятии форума в Москве.
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Лора Луганская