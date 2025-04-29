На форуме «Сильные идеи» ждут инициатив по подготовке кадров

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Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» ищут идеи и решения, способные создать целостную экосистему подготовки кадров в направлении «Национальной кадровой инициативы».
«Кадровая политика будущего требует системного подхода – от прогнозирования потребностей до внедрения инновационных образовательных методик. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая», – говорится в ТГ-канале форума.Организаторы напомнили, что в этом году предусмотрено пять номинаций: Социальная инициатива – для улучшения качества жизни; Предпринимательская инициатива – новый бизнес и креативная экономика; Технологическая инициатива – гражданские и военные технологии; Кадровая инициатива – для раскрытия потенциала каждого человека; Экологическая и климатическая инициатива – сохранение природы и адаптация страны к климатическим изменениям.
Двухдневный форум запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.
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Лора Луганская