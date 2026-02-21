На форуме «Единой России» в Екатеринбурге подвели итоги реализации народной программы в промышленности

На форуме «Единой России» в Екатеринбурге подведели итоги реализации народной программы в сфере промышленности. В обновлённую версию партийного документа планируется добавить отдельный раздел, посвящённый развитию промышленного сектора и укреплению технологического суверенитета.
Обсуждение вопросов развития промышленного комплекса состоялось на первом окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!», который прошёл накануне в Екатеринбурге. Правительство представило отчёт о выполнении народной программы партии в данной области. В работе форума приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также представители Уральского федерального округа, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и эксперты. Открывая пленарное заседание, Дмитрий Медведев отметил, что партия активно участвовала в разработке ключевых решений для поддержки промышленности. Он подчеркнул, что благодаря реализации народной программы удалось обеспечить стабильность экономики и выполнить социальные обязательства перед гражданами. Кроме того, Медведев сообщил, что в новую редакцию народной программы впервые будет включён раздел о дальнейшем развитии промышленности. Запущен масштабный сбор предложений от граждан – с этой программой партия планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью. Для этого создан сайт естьрезультат.рф.