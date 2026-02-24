В парке Лосино-Петровского 25 февраля состоится «Зимний кубок»

24 февраля 2026, 09:13

Открытые соревнования по бегу «Зимний Кубок» состоятся в Лосино-Петровском парке в среду, 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Для участников и зрителей подготовили насыщенную программу, включающую общую разминку «Физкульт-привет!», а также мини-игру в городошный биатлон, спортивные эстафеты «Весёлые старты» и гигантскую дженгу.





«Забег стартует в 13:30 на малой сцене, а в 14:20 там же проведут церемонию награждения», — говорится в сообщении.