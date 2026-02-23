Москву накроет мощный снегопад вечером 23 февраля

23 февраля 2026, 16:20

В Москве объявили жёлтый уровень опасности из-за снегопада

Фото: медиасток.рф

В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности. Причина — сильный снегопад, который ожидается в столице в понедельник, 23 февраля. Информацию опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.





Предупреждение о снегопаде начнёт действовать с 21:00 мск понедельника и сохранится до 21:00 мск вторника, 24 февраля. Отдельное предупреждение о гололедице на дорогах будет актуально дольше: оно продлится до 21:00 мск 26 февраля. Специалисты отметили, что аналогичная погодная ситуация ожидает и Московскую область.

«В течение суток 24 февраля ожидается снег, в отдельных районах сильный; гололедица на дорогах», — такое сообщение распространили метеорологи.