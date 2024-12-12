На форуме «МЫ – БУДУЩЕЕ» подвели итоги года по работе с молодёжью

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Более 300 человек со всего Подмосковья собрались на форум «МЫ – БУДУЩЕЕ». На мероприятии, организованном Министерством информации и молодёжной политики Московской области, подвели итоги года.
Среди участников были работники молодёжной политики, руководители и активисты молодёжных центров, молодые учёные, предприниматели, работники СМИ, студенты, волонтёры, юнармейцы, представители молодёжных общественных организаций и движений.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
По её словам, в регионе работают 67 учреждений молодёжной политики, 103 волонтёрских центра.
Министерство представило на форуме итоговый доклад о молодёжной политике в регионе. В Подмосковье реализуются флагманские проекты министерства, объединяющие тысячи участников. Это гуманитарный проект «Доброе дело», серия кинопоказов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», паблик-токи со спикерами из разных сфер и лидерами общественного мнения.
Для юнармейцев, поисковиков, активистов военно-патриотических объединений проводят сборы, соревнования, слёты, поездки. В уходящем году ребята поднимались на вершину Эльбруса, посетили Кронштадт, космодром «Плесецк» в Архангельской области, участвовали в параде к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Благодарственными письмами министерства наградили сотрудников в сфере молодёжной политики, отличившихся активистов региональных отделений ВСКС, «ЮНАРМИИ» и МГЕР.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
На форуме ребята пообщались с телеведущим, диктором телеканала «Культура» Антоном Зорькиным. В завершении вечера для участников провели концерт.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
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Около 1 тыс. активистов собрал в Московской области форум «Патриот – это я!»
«Молодежь Подмосковья – это более 2 млн самых разных ребят с разными интересами, увлечениями, талантами и целями. Наша задача – внимательно отнестись к их запросам, помочь в развитии. Мы сотрудничаем с ключевыми молодёжными НКО региона, объединяющими более 300 тыс. человек, вместе провели более 10 тыс. мероприятий», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
По её словам, в регионе работают 67 учреждений молодёжной политики, 103 волонтёрских центра.
«У молодого человека в Подмосковье много направлений развития, каждый может найти что-то себе по душе. Регулярно проходят волонтёрские акции, образовательные встречи, паблик-токи, кинопоказы и спортивные соревнования, патриотические сборы. Только в этом году ребята посетили более 20 крупных фестивалей и форумов, в том числе Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, «Тавриду.АРТ» в Крыму», – добавила министр.Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Министерство представило на форуме итоговый доклад о молодёжной политике в регионе. В Подмосковье реализуются флагманские проекты министерства, объединяющие тысячи участников. Это гуманитарный проект «Доброе дело», серия кинопоказов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», паблик-токи со спикерами из разных сфер и лидерами общественного мнения.
Для юнармейцев, поисковиков, активистов военно-патриотических объединений проводят сборы, соревнования, слёты, поездки. В уходящем году ребята поднимались на вершину Эльбруса, посетили Кронштадт, космодром «Плесецк» в Архангельской области, участвовали в параде к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
«Московская область – лидер по количеству участников Движения Первых во всех регионах. Число зарегистрированных на сайте в регионе приближается к полумиллиону. Свыше 340 тыс. активистов вовлечены в наши проекты и мероприятия. В 54 городских округах работают специалисты по организации работы Первых», – подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.
Благодарственными письмами министерства наградили сотрудников в сфере молодёжной политики, отличившихся активистов региональных отделений ВСКС, «ЮНАРМИИ» и МГЕР.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
На форуме ребята пообщались с телеведущим, диктором телеканала «Культура» Антоном Зорькиным. В завершении вечера для участников провели концерт.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
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Лора Луганская