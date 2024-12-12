На форуме «МЫ – БУДУЩЕЕ» подвели итоги года по работе с молодёжью

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет применять «волшебный пендель» в отношении лиц, которые ответственны за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице во «Вконтакте».