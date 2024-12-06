В Подмосковье назвали победителей конкурса «Гимн России понятными словами»

Фото: пресс-служба МИСК МО
Итоги VIII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» подвели на Межрегиональном гражданско-патриотическим форуме «Патриот – это я!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, которое выступает организатором форума.
На награждения в Подмосковье приехали 36 победителей из 24 регионов страны. Среди них – Даня Гурьянов и Таня Митрошина из башкирского города Октябрьский. Они получили Гран-при, покорив жюри артистизмом и увлечённостью.
Екатерина Швелидзе (Фото: пресс-служба МИСК МО)
Фото: пресс-служба МИСК МО
Организатором конкурса выступает Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи. Всего на него было отправлено свыше 17,6 тыс. видеороликов от ребят со всей России, а также из девяти зарубежных стран.
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Екатерина Швелидзе (Фото: пресс-служба МИСК МО)
«Спасибо вам за ваши работы – такие творческие, такие интересные, с изюминкой. Мы получили огромное удовольствие, когда их просматривали. Важно, что ваши отзывы, которые вы присылаете вместе с работами, – про любовь к Родине и гордость за страну», – сказала организатор конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи Екатерина Аверкиева.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Организатором конкурса выступает Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи. Всего на него было отправлено свыше 17,6 тыс. видеороликов от ребят со всей России, а также из девяти зарубежных стран.
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Лора Луганская