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В Подмосковье в День Героев Отечества провели около 200 мероприятий

Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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Около 200 патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, провели в Подмосковье, памятная дата отмечается 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.


«По всему Подмосковью прошло около 200 патриотических мероприятий, в которых активное участие приняли свыше 18 тысяч молодых ребят. (…) Мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и благодарим всех современных героев, которые сейчас сражаются в зоне СВО», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, прошли во всех округах Московской области: возложения цветов к памятникам, патриотические концерты, спортивные турниры, кинопоказы, встречи с ветеранами и военнослужащими, сбор помощи для бойцов СВО и пр. Кроме того, в Общественной палате Московской области состоялась встреча по вопросам поддержи участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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В подольском ЖК «Бородино» поставили на кадастр 20-этажный жилой дом
10 декабря 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двадцатиэтажную новостройку со 152 квартирами, построенную в жилом комплексе «Бородино» в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности на свою недвижимость, зарегистрироваться там, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и осуществлять прочие юридические действия», — отметили в министерстве.
Общая площадь нового дома составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. Вход сделан по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом оборудованы спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

Всего в ЖК «Бородино» сейчас построено девять жилых домов, а также школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 140 мест.

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#подольск
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На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» начались кровельные работы
10 декабря 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, считанную на 750 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте приступили к кровельным работам. Параллельно продолжается возведение наружных и внутренних стен и перегородок. Выполнен пристенный дренаж по всему периметру здания. А в будущем году строители приступят к монтажу светопрозрачных конструкцией», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что строительство ведётся в соответствии с установленным графиком.

Согласно проекту, общая площадь школы с тремя надземными и одним подземным техническим этажом составляет свыше 12,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено 46 универсальных и специализированных классов, а также помещения для продлёнки.

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#школа
#минжилполитики мо
#одинцовский городской округ
#одинцово
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Около 530 тыс. жителей Московской области стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»
10 декабря 2024, 09:24

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На семинаре-совещании представителей государственных жилищных инспекций, посвящённом развитию мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ, состоялась церемония награждения за активное продвижение приложения «Госуслуги Дом», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Госуслуги. Дом» — это цифровая платформа для решения жилищно-коммунальных вопросов собственниками квартир в многоквартирных домах. Одно из преимуществ приложения — интеграция с порталом ГИС ЖКХ.

В 2024 году Московская область стала лидером в номинации «Привлечение пользователей», поскольку наибольшее количество граждан среди всех регионов использовало сервис для решения вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами.
«Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В 2024 году около 530 тысяч человек стали пользователями сервиса.

Наиболее востребованные функции приложения включают:

  • оплату различных жилищно-коммунальных услуг;
  • получение информации о запланированных работах и аварийных ситуациях в доме;
  • голосование по общим вопросам, касающимся дома;
  • передачу данных со всех счётчиков.
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#подмосковье
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В Москве открываются катки
Сергей Собянин: Катки открываются во всех районах Москвы
10 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Igor Bostanika

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске катков во всех районах столицы. Традиционно первыми открылись катки с искусственным льдом, в то время как катки с натуральным льдом ожидают стабильной зимней погоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Самый большой каток города уже работает на ВДНХ, расположенный между павильонами №1 и №58. В этом сезоне мэр отметил появление новых локаций, включая шоу-зону, фуд-корт и арт-объекты.

На главной площади Северного речного вокзала открылся бесплатный каток, где посетители могут не только покататься, но и принять участие в мастер-классах с фигуристами и насладиться живой музыкой.

Помимо этого, в 11 столичных парках будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Катки уже доступны в парках «Сокольники», «Ходынское поле» и саду «Эрмитаж». В саду имени Баумана, помимо традиционных развлечений, можно будет посмотреть советские фильмы.

Недавно появилась информация о лучших катках в Подмосковье, которые стоит посетить этой зимой. Более подробную информацию вы можете найти в нашем материале.

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#мэр
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В Москве состоялась торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024»
Собянин: 15 столичных проектов стали лауреатами «‎Премии Рунета 2024»
10 декабря 2024, 08:01

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В Третьяковской галерее в Москве прошла торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о награждении 15 столичных проектов, которые внесли значительный вклад в развитие цифровых технологий и улучшение городской инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Среди лауреатов премии оказались такие проекты, как мобильное приложение «Мой id», система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы, а также московский инновационный кластер и платформа «МосМедИИ». Также отмечены благотворительная акция на платформе «Миллион призов», форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», киноплатформа Москино и особая экономическая зона «Технополис Москва».

Кроме того, проект «Лето в Москве», геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ» с певцом Ваней Дмитриенко и AR-объекты в приложении «Узнай Москву» также были удостоены наград.

Специальную номинацию «30 лет домену.ru» получила инициатива «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета», которая включает мультимедийную выставку в павильоне «Умный город» и экспозицию на Манежной площади. Специальный диплом был вручён проекту столичного департамента транспорта — карте «Тройка», приуроченной к юбилею Рунета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест.

До этого он сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.

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Зарплаты курьеров взлетят до 300 тысяч рублей к ​новогодним праздникам
«Ъ»: зарплата для курьеров в Москве может вырасти до 300 тыс. рублей к Новому Году
10 декабря 2024, 04:25

Фото: iStock/Sergei Novak

К Новому году зарплата курьеров в Москве может достигнуть 300 тысяч рублей.
По данным «Коммерсанта», в столице наблюдается острая нехватка кадров в сфере доставки, что приводит к резкому росту предложений по оплате. На платформе HeadHunter сервисы доставки разместили около 15 тысяч вакансий, пытаясь привлечь сотрудников.

Наиболее высокие зарплаты предлагаются курьерам с водительскими правами — их доход может вырасти до 400 тысяч рублей.

«В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно «Яндекс», Ozon, «Самокат» довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — пояснил глава департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.
Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров растут быстрее, чем зарплаты программистов. Причины и детали стремительного роста зарплат в сфере доставок России читайте в материале «Радио 1».

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Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на 10 десять тысячь рублей за содержание ее песни
Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову на 10 тыс. рублей за разжигание ненависти
10 декабря 2024, 02:52

Фото: iStock/:Zolnierek

Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елену Казарину) на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Как стало известно, основанием для дела стал текст одной из ее песен, опубликованной на платформе YouTube.
По статье 20.3.1 КоАП РФ ей мог грозить штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест, но суд ограничился минимальной санкцией.

«Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили РИА Новости в суде.
Прокурор обратил внимание на материал, содержащий высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку.

Экспертиза, проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, подтвердила наличие элементов, способствующих разжиганию вражды. Несмотря на уведомление о заседании суда, Казарина на него не явилась.

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Реестр контролируемых лиц: как можно будет проверить мигрантов с 5 февраля
Кабмин утвердил правила публикации сведений о мигрантах-нелегалах
10 декабря 2024, 01:50

Фото: istockphoto/vichinterlang

С 5 февраля в России начнет работу реестр контролируемых лиц, направленный на борьбу с незаконной миграцией. Постановление, регламентирующее порядок публикации данных о мигрантах, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Оператором реестра будет МВД России, передает ТАСС. Сведения будут обновляться на сайте министерства в течение 24 часов после внесения их в реестр или исключения из него.

Данные в реестре можно будет проверить по запросу, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения или номер удостоверяющего документа.

Полный мигрантов-нелегалов будет список недоступен. Но результат проверки отобразится в реальном времени и будет действителен на момент запроса, если ввести информацию о конкретном человеке.

Запросы предоставляются бесплатно, а информация может использоваться государственными органами и другими пользователями.

Решение о создании реестра связано с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 8 августа. Он ввел меры федерального контроля в отношении мигрантов, нарушающих законодательство. Такие меры включают ограничения на права и свободы, а также высылку из страны.

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#мигранты
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Профессор Ачкасов: мануальная терапия вызывает вопросы у доказательной медицины
09 декабря 2024, 19:48

Фото: iStock/Iuliia Komarova

Методы мануальной терапии вызывают вопросы с точки зрения доказательной медицины, но в определенных обстоятельствах являются эффективными, особенно в комплексе с другими упражнениями. Об это заявил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его словам, важно понимать, что применять эти методы должен только квалифицированный специалист.
«С точки зрения доказательной медицины, такое воздействие вызывает определённые вопросы. Есть научные исследования, которые говорят об эффективности мануального метода, и их много. Но чтобы провести такое исследование, нужно очень трепетно подойти к вопросу – как правильно дозировать этот метод? Он очень субъективный, очень зависит от навыков конкретного доктора», — подчеркнул врач в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев развеял ряд других распространенных мифов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист назвал предубеждениями, в том числе, заявления о бесполезности химиотерапии и ее сильном вреде для здоровья. Он указал, что на самом деле каждый пациент по-разному переносит эту процедуру, а негативная реакция на препараты чаще всего кратковременна.
«На эффективность химиотерапии влияют разные факторы — вид рака, распространенность метастазов в другие органы, полное или частичное «реагирование» на тот или иной химиопрепарат. Иногда «химия» является единственным способом успешного лечения онкобольного, как, например, при раке легкого, желудка или молочной железы. Все зависит от конкретной ситуации», — пояснил онколог.
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