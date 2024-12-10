В Подмосковье в День Героев Отечества провели около 200 мероприятий

Фото: пресс-служба МИСК МО
Около 200 патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, провели в Подмосковье, памятная дата отмечается 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«По всему Подмосковью прошло около 200 патриотических мероприятий, в которых активное участие приняли свыше 18 тысяч молодых ребят. (…) Мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и благодарим всех современных героев, которые сейчас сражаются в зоне СВО», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.Отмечается, что мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, прошли во всех округах Московской области: возложения цветов к памятникам, патриотические концерты, спортивные турниры, кинопоказы, встречи с ветеранами и военнослужащими, сбор помощи для бойцов СВО и пр. Кроме того, в Общественной палате Московской области состоялась встреча по вопросам поддержи участников специальной военной операции и членов их семей.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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