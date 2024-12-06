Около 1 тыс. активистов собрал в Московской области форум «Патриот – это я!»

Фото: пресс-служба МИСК МО
III Межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот – это я!» собрал около 1 тыс. участников со всего Подмосковья, других регионов, а также из Белоруссии и Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, которое традиционно выступает организатором мероприятия.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Фото: пресс-служба МИСК МО
Для гостей из других регионов организовали экскурсионную программу. В Доме Правительства Московской области участники пообщались с интересными спикерами, побывали на интерактивной выставке. Она рассказывает о ключевых проектах в сфере патриотического воспитания, реализуемых в Подмосковье.
Свои стенды представили региональные отделения Юнармии, Движения Первых, ВСКС, центр «Авангард», Волонтёры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России, поисковые отряды Московской области, Парк «Патриот», патриотический клуб «ЯРОПОЛК».
Фото: пресс-служба МИСК МО
Ребята могли пройти тематический квест, поделившись на команды. Победителей и призёров отметили памятными призами.
Исполняющий обязанности директора департамента по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны Андрей Таранов рассказал о важности поисковой работы.
Швелидзе вручила награды участникам подмосковных волонтёрских и патриотических объединений. Церемония была приурочена к Международному Дню добровольца.
В завершении форума состоялось итоговое совещание регионального штаба Юнармии, где были подведены итоги работы и определены задачи на предстоящий период.
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Фото: пресс-служба МИСК МО
«Хочется всем вам передать тёплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей. Надеемся, что вам нравится, и вы уже завели здесь друзей. В этом году к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Донецкой и Луганской Народных республик, Белоруссии и Абхазии», – обратилась к участникам министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Для гостей из других регионов организовали экскурсионную программу. В Доме Правительства Московской области участники пообщались с интересными спикерами, побывали на интерактивной выставке. Она рассказывает о ключевых проектах в сфере патриотического воспитания, реализуемых в Подмосковье.
Свои стенды представили региональные отделения Юнармии, Движения Первых, ВСКС, центр «Авангард», Волонтёры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России, поисковые отряды Московской области, Парк «Патриот», патриотический клуб «ЯРОПОЛК».
Фото: пресс-служба МИСК МО
Ребята могли пройти тематический квест, поделившись на команды. Победителей и призёров отметили памятными призами.
Исполняющий обязанности директора департамента по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны Андрей Таранов рассказал о важности поисковой работы.
«Одна из форм патриотического воспитания - увековечение памяти погибших при защите Отечества, людей, которые доказали преданность Родине, исполнили свой долг перед ней до конца. Здесь есть стенд поискового движения России. Министерство обороны вплотную работает в этом направлении и проводит поисковые экспедиции», – отметил Таранов.Фото: пресс-служба МИСК МО
Швелидзе вручила награды участникам подмосковных волонтёрских и патриотических объединений. Церемония была приурочена к Международному Дню добровольца.
В завершении форума состоялось итоговое совещание регионального штаба Юнармии, где были подведены итоги работы и определены задачи на предстоящий период.
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Лора Луганская