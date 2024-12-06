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Около 1 тыс. активистов собрал в Московской области форум «Патриот – это я!»

Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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III Межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот – это я!» собрал около 1 тыс. участников со всего Подмосковья, других регионов, а также из Белоруссии и Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, которое традиционно выступает организатором мероприятия.

Фото: пресс-служба МИСК МО



«Хочется всем вам передать тёплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей. Надеемся, что вам нравится, и вы уже завели здесь друзей. В этом году к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Донецкой и Луганской Народных республик, Белоруссии и Абхазии», – обратилась к участникам министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Для гостей из других регионов организовали экскурсионную программу. В Доме Правительства Московской области участники пообщались с интересными спикерами, побывали на интерактивной выставке. Она рассказывает о ключевых проектах в сфере патриотического воспитания, реализуемых в Подмосковье.

Свои стенды представили региональные отделения Юнармии, Движения Первых, ВСКС, центр «Авангард», Волонтёры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России, поисковые отряды Московской области, Парк «Патриот», патриотический клуб «ЯРОПОЛК».

Фото: пресс-служба МИСК МО

Ребята могли пройти тематический квест, поделившись на команды. Победителей и призёров отметили памятными призами.

Исполняющий обязанности директора департамента по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны Андрей Таранов рассказал о важности поисковой работы.
«Одна из форм патриотического воспитания - увековечение памяти погибших при защите Отечества, людей, которые доказали преданность Родине, исполнили свой долг перед ней до конца. Здесь есть стенд поискового движения России. Министерство обороны вплотную работает в этом направлении и проводит поисковые экспедиции», – отметил Таранов.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Швелидзе вручила награды участникам подмосковных волонтёрских и патриотических объединений. Церемония была приурочена к Международному Дню добровольца.

В завершении форума состоялось итоговое совещание регионального штаба Юнармии, где были подведены итоги работы и определены задачи на предстоящий период.

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#министерство информации и молодёжной политики мо
Визит Байдена на Украину сопровождался «поездом-призраком»
NYT: визит Байдена в Киев в 2023 году сопровождался «поездом-призраком»
06 декабря 2024, 19:58

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Визит президента США Джо Байдена в Киев в феврале прошлого года сопровождался «поездом-призраком». Об этом сообщает издание The New York Times.
Уточняется, что данная мера была принята «на случай российских атак». Два одинаковых поезда ходили одновременно по разным маршрутам, чтобы «чтобы никто не знал, какой из них поезд-призрак, а какой настоящий», пояснил заместитель начальника пассажирских перевозок железнодорожной компании Украины «Укрзализныця» Александр Шевченко.

Согласно информации газеты, действующего главу американского государства перевозили в роскошных вагонах, которые изначально предназначались для богатых пассажиров. Примечательно, что визит Байдена готовился в атмосфере строгой секретности.

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Президент Путин: военное руководство Минска будет определять цели для «Орешника»
06 декабря 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Цели поражения для комплекса «Орешник» будет определять минское военно-политическое руководство, заявил российский президент Владимир Путин.
«Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — произнес глава государства.
Путин пообещал обсудить все вопросы, связанные с этим, в рабочем порядке. Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» и другие системы на территории республики.

В МИД Беларуси отмечали, что к словам Лукашенко следует относиться всерьез.

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#новости
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Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области
Хинштейн сообщил, что приступит к работе в Курской области 7 декабря
06 декабря 2024, 18:51

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Александр Хинштейн, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Курской области, начнет работу в регионе 7 декабря. Об этом врио областного главы написал в своем Telegram-канале.
На следующий день после встречи с главой Российской Федерации Хинштейн рассказал о первых шагах в новой должности. По его словам, он начнет с того, что осмотрится и поймет, какие задачи необходимо решать в первую очередь.

По данным РИА Новости, Хинштейн постарается оставаться максимально открытым политиком и продолжит вести свои социальные сети.

Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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В России объяснили причины назначения Хинштейна врио главы Курской области
Политолог Слатинов: Хинштейна назначили врио главы Курской области за его навыки
06 декабря 2024, 17:57

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн является политиком федерального уровня с очень большими связями, который может выступать в роли лоббиста и координатора. Об этом заявил политолог, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов, передает РБК.
По словам Слатинова, Смирнов, являясь кабинетным чиновником, не предпринял серьезных усилий для привлечения федеральных ресурсов. Политолог подчеркнул, что частые визиты в Москву не повлияли на его политический и управленческий вес, который оказался недостаточным для решения проблем региона.

Слатинов заключил, что отставка Смирнова не стала неожиданной.

Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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#владимир путин
#указ
#политолог
#лидер
#курская область
#губернатор
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Россия разместит «Орешник» в Белоруссии в 2025 году
Ракетные системы "Орешник" появятся в Белоруссии во второй половине 2025 года
06 декабря 2024, 17:48

Фото: kremlin.ru

Российские комплексы "Орешник" будут размещены на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – цитирует слова российского лидера ТАСС.

По словам президента, поставка «Орешника» в Белоруссию будет осуществляться по мере наращивания серийного производства этих систем в России и поступления этих комплексов на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной безопасности.

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#вооружение
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#лукашенко
#россия
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Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной безопасности
06 декабря 2024, 17:06

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства.
Как передаёт ТАСС, документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Путин пояснил, что для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся силы и средства, в том числе российское тактическое ядерное оружие, расположенное на территории Белоруссии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина совершила ошибку, когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с РФ

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#путин
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#безопасность
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Орбан пригрозил ЕС правом вето и потребовал деньги
Bloomberg: Орбан пригрозил ЕС правом вето, если Венгрия не получит деньги
06 декабря 2024, 16:58

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Венгрия наложит вето на проект следующего 7-летнего бюджета Евросоюза, если не получит все заблокированные деньги из бюджета и фондов сообщества. Об этом сообщил президент Виктор Орбан, передает Bloomberg.
Политик выразил уверенность, что Европейский союз прислушается к угрозе. Уточняется, что на сегодняшний день на счетах Венгрии в Брюсселе разморожены 12,5 млрд евро, которые могли закрыть нужды национальной экономики до конца 2026 года.

По словам Орбана, страна также имеет право и на другие средства из бюджета ЕС, однако этот вопрос Венгрия сможет поднять после 2026 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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Трамп захотел изменить порядок проведения выборов в США
Newsweek: Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США
06 декабря 2024, 16:44

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Избранный президент США Дональд Трамп намерен поменять порядок проведения президентских выборов в стране. Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам республиканского политика, он и его команда осуществят то, что «было необходимо в течение долгого времени». Трамп отметят, что изменения подразумевают появление бумажных бюллетеней, однодневного голосования, удостоверения личности избирателя и подтверждение гражданства.

Он также напомнил, что в Калифорнии, к примеру, власти штата не могут требовать удостоверение личности при голосовании гражданина США на выборах. Уточняется, что Трамп не поддерживает это.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Концерты Моргенштерна* отменили в Казахстане
Mash: концерты Моргенштерна* отменили в Казахстане из-за дружбы с Россией
06 декабря 2024, 16:24

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Концерты Алишера Моргенштерна* отменили в стране казахстанские власти, пишет Mash. Согласно официальным данным, причиной тому стала дружба с Россией, а также нежелание портить имидж самой республики.
По информации Telegram-канала, мероприятия должны были пройти в Алма-Ате и в Астане 7 и 8 декабря. У организаторов было разрешение от республиканского Минкульта, которое позже назвали ошибкой.

«Казахстан — дружественная России страна, у них нежелательный — нежелательный и у нас», — сказано в публикации канала.
Обозреватели также отметили характер композиций исполнителя, упомянув, что в них присутствует «непотребщина», включая нецензурную лексику и прочие черты творчества знаменитости.

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*Признан иноагентом в РФ
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