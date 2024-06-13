На форуме «Строим Россию!» обсудят инфраструктурное развитие страны

Значительный рост продаж квартир в новостройках зафиксировали в Московской области: за первые пять месяцев текущего года зафиксировано на 20 процентов больше таких сделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.