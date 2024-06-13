На форуме «Строим Россию!» обсудят инфраструктурное развитие страны

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Форум «Строим Россию!» состоится в Москве 1 июля, в нём примут участие представители власти, бизнес-сообщества и общественных организации, сообщает пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей.
«В рамках форума запланированы два пленарных заседания: «Стройкомплекс России: национальные приоритеты» и «Развитие транспортной инфраструктуры». В рамках заседаний планируется рассмотреть задачи инфраструктурного развития страны, финансирование проектов, обеспечение строительной и транспортной сфер кадрами, производительность труда, меры поддержки и снижение административных барьеров», — говорится в сообщении.Кроме того, на форуме будут проведены две стратегические сессии: Производительность труда и цифровизация отрасли» и «Модернизация ЖКХ: привлечение внебюджетного финансирования в перспективные проекты».
Регистрация на форму проводится онлайн.
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