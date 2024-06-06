Завершено строительство нового стадиона в ЖК «Красногорский»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Завершено строительство нового стадиона при образовательном комплексе в ЖК «Красногорский». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В посёлке Нахабино идёт активное строительство современного образовательного комплекса. На строительной площадке трудятся более 120 рабочих и задействовано 5 единиц техники.
Здание образовательного комплекса имеет 4 этажа и общую площадь более 16,1 тысяч квадратных метров. Оно состоит из двух блоков: дошкольного и школьного. Сдача образовательного комплекса запланирована на начало августа этого года.
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«Наряду с образовательным пространством, большое значение придаем развитию спортивного ядра, основа которого, благодаря своевременным решениям подрядчика, была заложена с наступлением холодов», — поделился об образовательном комплексе Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Здание образовательного комплекса имеет 4 этажа и общую площадь более 16,1 тысяч квадратных метров. Оно состоит из двух блоков: дошкольного и школьного. Сдача образовательного комплекса запланирована на начало августа этого года.
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Мира Полтева