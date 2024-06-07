Стало известно, с чего начнётся строительство «Санкт-Петербург Марины»

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Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров заявил, что план по строительству «Санкт-Петербург Марины» уже почти готов, теперь идёт работа над градостроительной документацией, а сама стройка начнётся с гидротехники.
«Сначала нужно привести в порядок береговую линию, а уже потом начнётся прокладка обеспечивающей инфраструктуры инженерной и транспортной. Все это мы планируем начать в следующем году», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Любомиров.Кроме этого, он напомнил, что подписанное на ПМЭФ соглашение о строительстве всесезонного курорта в Горской не начало пути, а продолжение.
Ранее сообщалось, что два девятиэтажных корпуса почти на 500 квартир с подземным паркингом и кладовыми начинают строить в жилом комплексе «Резиденция Сколково», расположенном в центре посёлка Заречье Одинцовского городского округа.
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