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Стало известно, с чего начнётся строительство «Санкт-Петербург Марины»

Командор Любомиров: Строительство начнут с гидротехники
07 июня 2024, 21:27
Фото: iStock/princigalli

Фото: iStock/princigalli

Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров заявил, что план по строительству «Санкт-Петербург Марины» уже почти готов, теперь идёт работа над градостроительной документацией, а сама стройка начнётся с гидротехники.
«Сначала нужно привести в порядок береговую линию, а уже потом начнётся прокладка обеспечивающей инфраструктуры инженерной и транспортной. Все это мы планируем начать в следующем году», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Любомиров.

Кроме этого, он напомнил, что подписанное на ПМЭФ соглашение о строительстве всесезонного курорта в Горской не начало пути, а продолжение.



Ранее сообщалось, что два девятиэтажных корпуса почти на 500 квартир с подземным паркингом и кладовыми начинают строить в жилом комплексе «Резиденция Сколково», расположенном в центре посёлка Заречье Одинцовского городского округа.

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#соглашение
#пмэф
#санкт-петербург
Сотрудники аппарата Мишоновой приехали в пункты приёма ЕГЭ после жалоб
07 июня 2024, 22:23

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Московской области проверили пункты приёма Единого госэкзамена после жалоб родителей. Об этом сообщили в пресс-службе детского подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой.
В пятницу школьники сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике. Как пояснила Мишонова, для посещения были выбраны школы с наибольшим количеством заявившихся на экзамен выпускников.
«Сотрудники аппарата вместе с помощниками городских прокуроров по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних выехали в пункты приёма экзаменов в Орехово-Зуево, Мытищах, Королёве и Люберцах. С особым вниманием мы следили за тем, как организован пропуск детей через рамки металлоискателя, соблюдались ли правила использования ручного металлоискателя и питьевой режим», – пояснила правозащитник.
Она подчеркнула, что большинство металлоискателей имеет шкалу, по которой можно отличить гаджет от любой другой металлической вещи.
«Важно, чтобы во время пропуска детей на ЕГЭ не было перегибов. Опытные сотрудники пунктов в основном прекрасно понимают, что именно звенит у ребёнка по делениям металлодетектора. Они всегда делают скидку на забывчивость и волнение выпускников. В пунктах, где мы сегодня присутствовали, никаких замечаний не было. У нескольких выпускников зазвенели рамки, но в основном из-за ремней и очков», – поделилась Мишонова.
Уполномоченный отметила, что сами 11-классники хорошо знают правила и приходят в удобной одежде без ремней, молний и металлических застёжек, чтобы исключить любые инциденты.

Мишонова посоветовала выпускникам в случае любых ЧП, не выходя из пункта приёма ЕГЭ, звонить по телефону: 8(495) 104-68-38.

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Психолог Кичаев заявил о негативных последствиях отказа от мата
07 июня 2024, 21:09

Фото: iStock/kuppa_rock

Психолог Александр Кичаев заявил, что отказ от мата может привести к стрессу.
«Если человек вырос в среде, где мат — это способ выплеска негативных эмоций, а иногда и способ коммуникаций, то для человека это привычно. Если ему запрещать, у него будет стресс, ощущение того, что он себя сдерживает, сковывает. Это, как правило, не очень хорошо сказывается на психике», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кичаев.

Однако для тех, кто вырос в условиях, где мат неприемлем, подобные выражения наоборот будут вредны, считает эксперт.

Ранее психолог НИКИ детства Юлия Волкова рассказала о пользе сказкотерапии.

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#психолог
#мат
#человек
#стресс
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Жители Домодедова спасли жизнь выпавшего из гнезда совёнка
07 июня 2024, 21:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Жители городского округа Домодедово помогли спасти выпавшего из гнезда и истощённого совёнка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посетители парка «Ёлочки» заметили на земле маленького совёнка, который не мог летать. Неравнодушные жители откликнулись на сообщение, размещённое в соцсетях. Они напоили и накормили малыша, а затем отвезли к ветеринару-орнитологу.
«После осмотра выяснилось, что у совы истощение, рахит и закрытый консолидирующий перелом правого предплечья со смещением. Сейчас совёнок находится на попечении у специалистов. Его будут лечить, а также правильно и разнообразно кормить. Он помещён в клетку к другому птенцу», – говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сможет ли птица в дальнейшем летать. Однако в руках ветеринаров ей стало намного лучше.

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#домодедово
#птицы
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#жители
#подмосковье
#московская область
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В Реутове приступили к реконструкции теплосетей
07 июня 2024, 20:35

Фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

В Реутове стартовала модернизация сетей теплоснабжения на двух участках. Работы начались на первой ветке, идущей от котельной №2 мимо школы № 3 до проспекта Мира, сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
Проходной диаметр на участке будет увеличат до 400 мм, а все трубы протяженностью 990 м. уберут под землю. Это позволит более качественно предоставлять теплоснабжение жителям наукограда.

Вторая ветка трубопровода тоже проходит от котельной в сторону улицы Победы и далее – до улицы Гагарина, 36. Протяжённость этого участка составляет 770 м.
«Мы заключили два муниципальных контракта на реконструкцию теплосетей на территории городского округа. Их протяжённость по двум участкам составляет порядка 2 км. Сначала обустроим временный трубопровод – байпас. Он будет работать, пока меняют основные тепломагистрали. Параллельно начнутся земляные работы и демонтаж старых коммуникаций», – рассказал представитель компании-генподрядчика АО «Автобытдор» Иван Гарин.
Первый замглавы муниципалитета Алексей Ковязин попросил представителей подрядной организации минимизировать неудобства для жителей на период ремонта.

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#реутов
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#теплотрасса
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#подмосковье
#московская область
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Ветеринар Руденко заявил об опасности пляжей для собак
07 июня 2024, 20:34

Фото: iStock/Nataba

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что пребывание собак на пляжах грозит животным инфекциями и паразитами.
«Так, в стоячей воде могут развиваться различные бактерии, возбудители паразитарных заболеваний, в водоеме могут накапливаться водоросли, токсины. Поэтому у собак могут возникать слюнотечение, нарушение координации движений, слабость, нервные явления. Могут быть также проблемы с кожным покровом и со слизистыми оболочками», — предупредил в беседе с Газета.ру врач.

Он отметил, что необходимо исключить питьё собаки из водоёмов. Кроме этого, он рекомендовал использовать специальный плавательный жилет для собак.

Ранее ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.

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#здоровье
#природа
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Народные дружины помогают обеспечивать безопасность в Московской области
07 июня 2024, 19:32

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Народные дружины на этой неделе показали, как полезна их работа для обеспечения безопасности в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Нахабинский отдел полиции доставили 13 иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства. Этому помогла слаженная работа правоохранителей и народных дружинников. В городском округе Котельники была пресечена незаконная торговля. Народные дружинники из городского округа Щёлковский участвовали в трёхдневном рейде по выявлению незаконной транспортировки твёрдых бытовых отходов», – говорится в сообщении.
В ГУРБ напомнили, что вступить в народную дружину может любой совершеннолетний гражданин России. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

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#безопасность
#народные дружины
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила соцработников с праздником
07 июня 2024, 19:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская считает отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами социальных работников. Она поздравила их с профессиональным праздником.
«В сегодняшних реалиях профессия соцработника очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована, и её необходимость будет возрастать. Благодарю вас за профессионализм, за доброту и умение поддержать», – отметила Фаевская.
Она пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи в их благородном труде и реализации всех намеченных планов.

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Подмосковье вошло в тройку регионов по затратам на охрану природы
07 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Московская область заняла третье место после Красноярского края и Москвы по затратам на охрану окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
По данным исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», подмосковные предприятия в прошлом году потратили на охрану окружающей среды 68,5 млрд. рублей.
«Экспертная оценка подтверждает хороший результат масштабной работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Подмосковье. Этого удалось добиться в том числе и благодаря усилиям наших сотрудников, которые отслеживают уровень загрязнения, контролируют постановку на учёт объектов негативного воздействия, анализируют результаты производственного экологического контроля на предприятиях», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, хороший результат даёт также программа модернизации предприятий-загрязнителей. Только в прошлом году на её реализацию потратили около 8,4 млрд рублей.

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В подмосковной усадьбе «Большие Вяземы» проходит «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
07 июня 2024, 18:43

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Литературный фестиваль стал ежегодной летней традицией Подмосковья, он проводится уже в четвёртый раз, и не перестаёт удивлять своим масштабом и яркостью.
В прошлом году фестиваль посетили более двух тысяч человек, которые остались не просто довольны, а восхищены.

«Было очень здорово, мы сидели и слушали как заворожённые, несмотря на дождливую погоду», — поделилась своими впечатлениями гостья прошлогоднего фестиваля.

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Зрители смогли насладиться спектаклем «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли, послушали выступления Екатерины Гусевой и группы «Пятеро», Сергея Маковецкого и романтичной пары: Антона Лаврентьева и Алины Астровской.
На малой сцене выступали Елизавета Арзамасова, Юлия Мамочева и Ольга Сычёва. Также своими стихами делились поэтические проекты, например, Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко.

В этом году на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, по сообщению министерства культуры и туризма Московской области, выступят народные артисты, актёры театра и кино, поэты и музыканты: Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, Мария Мирай, Меги Гогитидзе.

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Само мероприятие будет вести радиоведущий Дмитрий Ленский.

Для гостей будут проводить мастер-классы и лектории по разным направлениям Юлия Мамочева, Сергей Друзьяк, Инна Поцелуева, Алексей Фляжников и другие известные люди.

Корреспонденту «Радио 1» удалось пообщаться с поэтами Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко, которые так же, как и в прошлом году, будут выступать на сцене фестиваля.

Фото: Радио 1
«Мы в предвкушении! Новое место интригует и даже волнует. Фестиваль всегда проходил очень ярко, так что в этом году мы не сомневаемся в том, что всё пройдёт на высоком уровне! Каждый наш поэт подготовил свою прекрасную программу, мы очень ждём зрителей!» — поделилась поэт и заместитель руководителя Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Алина Савенко.
Своими эмоциями от приближающегося выступления поделились и другие участники проекта.

«Так здорово, что устраиваются такие мероприятия, на которых люди могут насладиться искусством, мы рады принимать участие в таком!», — сказала поэт Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Юлия Анохина.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».

Мероприятие будет проходить три дня: 7, 8, 9 июня.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.

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Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

В Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» выступят народные артисты

В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
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