На главную площадку акции «День в лесу» в Балашихе пришли более 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 2 тыс. человек приняли участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» на центральной площадке Подмосковья в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Ежегодная осенняя акция стартовала на 20 лесных участках как часть федеральной акции «Сохраним лес». Участники высадили на двух площадках сеянцы сосны и ели. На пяти площадках провели дополнение лесных культур, а на 13 жители области вместе с лесничими убрали более 200 кубометров мусора и неликвидной древесины.
Почётным гостем центральной площадки акции в Балашихе стала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сажала будущий лес вместе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Евгением Агуловым.
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Ежегодная осенняя акция стартовала на 20 лесных участках как часть федеральной акции «Сохраним лес». Участники высадили на двух площадках сеянцы сосны и ели. На пяти площадках провели дополнение лесных культур, а на 13 жители области вместе с лесничими убрали более 200 кубометров мусора и неликвидной древесины.
Почётным гостем центральной площадки акции в Балашихе стала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сажала будущий лес вместе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Евгением Агуловым.
«Это одна из крупнейших в нашей стране экологических акций, прекрасный вклад в сохранение природы. Проблема экологии сейчас выходит на первое место. Можно по-разному об этом говорить – использовать статистику, жаловаться на жизнь и судьбу. А можно взять в руки лопату, саженцы и прийти высаживать деревья», – отметила дипломат.
«На центральной площадке в Кучинском участковом лесничестве Ногинского филиала Мособллеса на площади 3.5 га сегодня высадили более 14 тыс сеянцев сосны. Через несколько лет они станут новым подмосковным лесом. Всего же в этом прекрасном уголке Балашихи собрались более 2 тыс. человек, чтобы сделать вклад в экологическое будущее Подмосковья», – рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Агулов.Федеральная акция «Сохраним лес» стартовала в России в шестой раз. Она считается самым масштабным лесовосстановительным проектом и входит в топ-3 узнаваемых экологических инициатив страны. Во всех регионах этой осенью высадят 70 млн молодых деревьев. Таков ответ на природные лесные пожары и вклад в сохранение углеродного баланса страны.
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Лора Луганская