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На главную площадку акции «День в лесу» в Балашихе пришли более 2 тыс. человек

13 сентября 2024, 14:09
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Более 2 тыс. человек приняли участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» на центральной площадке Подмосковья в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.

Ежегодная осенняя акция стартовала на 20 лесных участках как часть федеральной акции «Сохраним лес». Участники высадили на двух площадках сеянцы сосны и ели. На пяти площадках провели дополнение лесных культур, а на 13 жители области вместе с лесничими убрали более 200 кубометров мусора и неликвидной древесины.



Почётным гостем центральной площадки акции в Балашихе стала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сажала будущий лес вместе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Евгением Агуловым.
«Это одна из крупнейших в нашей стране экологических акций, прекрасный вклад в сохранение природы. Проблема экологии сейчас выходит на первое место. Можно по-разному об этом говорить – использовать статистику, жаловаться на жизнь и судьбу. А можно взять в руки лопату, саженцы и прийти высаживать деревья», – отметила дипломат.
«На центральной площадке в Кучинском участковом лесничестве Ногинского филиала Мособллеса на площади 3.5 га сегодня высадили более 14 тыс сеянцев сосны. Через несколько лет они станут новым подмосковным лесом. Всего же в этом прекрасном уголке Балашихи собрались более 2 тыс. человек, чтобы сделать вклад в экологическое будущее Подмосковья», – рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Агулов.
Федеральная акция «Сохраним лес» стартовала в России в шестой раз. Она считается самым масштабным лесовосстановительным проектом и входит в топ-3 узнаваемых экологических инициатив страны. Во всех регионах этой осенью высадят 70 млн молодых деревьев. Таков ответ на природные лесные пожары и вклад в сохранение углеродного баланса страны.


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В Раменском провели медиа-забег, посвящённый Году семьи
13 сентября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации

Медиа-забег «Единые духом», посвящённый Году семьи, состоялся в Раменском округе, в необычном спортивном мероприятии приняли участие люди разных возрастов и физических возможностей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Забег протяжённостью в три с половиной километра начался от мемориальной доски, посвящённой журналистам, принимавшим участия в боях во время Великой Отечественной войны. Участники забега посетили также выставку военной техники и посмотрели на скульптурные композиции мультяшного Раменья и патриотические граффити», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе забега участники мероприятия почтили память жителей Раменского, чей трудовой путь отмечен мемориальными досками на домах. А финальной точкой забега стала Раменская средняя школа № 4, которая является самой старой в округе.

Отмечается, что маршрут медиа-забега был сформирован на основе материалов, освещающих ту или иную локацию Раменского округа в местных СМИ.

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В России ожидается резкий рост цен на подержанные автомобили
«Известия»: стоимость подержанных авто осенью вырастет на 15-30%
13 сентября 2024, 13:37

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Осенью резко подорожают подержанные автомобили, сообщили эксперты из «Дром.ру», Likvi и «Авто.ру Бизнес».
Ожидается, что в среднем стоимость вырастет на 15-30%. Это связано с повышением цен на новые иностранные автомобили, а значит и последующим ростом спроса на вторичном рынке.

«Известия» пишут, что расчёты исходят из ожидаемого с 1 октября резкого увеличения утилизационного сбора. В последние годы его размер составлял 15-20%, однако правительство собирается довести показатель до 70-85%. Проект соответствующего постановления разработан Минпромторгом, однако пока не рассмотрен кабмином.

Эксперты утверждают, что после подъёма размера сбора цена на новый автомобиль вырастет на 10-30%. Вслед за этим, как показывает практика, подорожают машины и на вторичном рынке.

А само решение о поднятии утильсбора вызвано снижением конкурентоспособности российских производителей, которые значительно проигрывают борьбу за покупателя. Больше всего на это жалуется «АвтоВАЗ».

Также таким решением российские власти собираются побудить иностранных производителей, а в настоящее время речь идёт исключительно о китайских компаниях, активнее вкладывать средства в локализацию производства и инвестировать в предприятия внутри страны.

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#предприятия
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Военкор Поддубный нуждается в перевязках даже после выписки из больницы
Директор НИИ Склифосовского Петриков: Поддубному необходимы перевязки
13 сентября 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, будет ходить на перевязки в НИИ имени Склифосовского откуда его выписали 13 сентября. Об этом рассказал директор медучреждения Сергей Петриков генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, который приехал на выписку военкора.
«Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах — это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло», — рассказал Петриков.

7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинских дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевези в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве.

13 сентября военкора выписали из больницы.

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#больницы
#интервью
#информация
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В Павловском Посаде начались плановые отключения электричества
13 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/Aryut

Плановые отключения электричества для проведения технических работ проводятся по ряду адресов в Павлово-Посадском городском округе в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С 9:00 до 17:00 отключения проводятся в Павловском Посаде домах №№1-14А и 13-48 по Совхозной улице, в домах №№1-40 по улице Автомобилистов, домах №№1-14А по улице Фурманова и домах №№1-28/1 по улице Гоголя, а также в домах №№1-71 в СНТ «Керамист», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 10 утра до 16:00 электричество отключают в Электрогорске: в домах №№1-23 по улице Островского, домах №№25-30а по улице Пушкина, домах №№1-27 по улице Невского, в доме №9 на Советской улице, в домах №№1-29в в переулке Невского и в доме №8 по 2-й улице Невского.

По вопросам отключений электричества и качества электроснабжения пользователи могут обращаться по телефону горячей линии Мособлэнерго: 7-495-99-500-99.

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#павловский посад
#электрогорск
#электричество
#отключение
#мособлэнерго
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Член СПЧ Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате и в узком кругу
13 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/dragana991

Похороны российского журналиста бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе состоятся в закрытом для посторонних формате, а траурные мероприятия пройдут в узком семейном кругу. Об этом сообщила его коллега по СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале. По ее словам, решение о закрытом прощании со Сванидзе приняла его семья.
«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала она.
известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий Николай Сванидзе скончался 12 сентября в возрасте 69 лет. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти рассказывала редакция «Радио 1».

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#журналист
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#похороны
#карьера
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Глава Минэнерго РФ Цивилёв и губернатор Воробьёв обсудили энергетику Подмосковья
13 сентября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минэнерго РФ

Развитие энергетического комплекса Московской области обсудили министр энергетики России Сергей Цивилёв и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, в ходе беседы были подняты вопросы, касающиеся подготовки региона к зиме и газификации населённых пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сергей Цивилёв заявил, что в столичном регионе необходимо оценить потенциальное потребление электроэнергии, чтобы эффективно отвечать на растущий спрос. Он отметил, что рост потребления электроэнергии является важнейшим показателем экономического развития территории.

«Энергетическая инфраструктура в Москве и Подмосковье должна развиваться опережающими темпами, чтобы обеспечить растущие потребности региона», — подчеркнул Сергей Цивилёв.
В свою очередь Андрей Воробьёв рассказал о проводящейся в Подмосковье модернизации системы энергоснабжения. Реализация этой масштабной программы улучшит качество жизни более полутора миллионов человек.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — всё это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилёв — прим. ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона: область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно увеличивается», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поблагодарил министра Цивилёва за поддержку в строительстве пяти областных питающих центров — в Домодедове, Дубне, Чехове, Раменском и Одинцове и добавил, что работа в энергетическом комплексе продолжается.
«Для того, чтобы развивать экономику, запускать новые производства, строить жильё, нужна соответствующая инфраструктура. Наша задача — обеспечить надежность и энергоэффективность, чтобы люди не переплачивали. Мы стараемся наращивать темп модернизации системы энергоснабжения. Например, только по областной программе в прошлом году мероприятия проводились в 26 округах, а в этом — в 33. На особом контроле Чехов, Раменский округ и Солнечногорск.», — пояснил глава региона.
Губернатор также сообщил, что все мероприятия по модернизации энергетического комплекса, запланированные на текущий год, планируется завершить к концу октября.

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#андрей воробьёв
#минэнерго
#минэнерго мо
#энергетика
#сергей цивилев
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Сотрудники Мособлэнерго расчистили более 80 га охранных зон ЛЭП
13 сентября 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 80 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала текущего года сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Всего было расчищено 80,16 га охранных зон ЛЭП. Расчистка включает в себя опилку кустарника и крон деревьев. Это необходимо для сохранности, безопасной эксплуатации и надёжности работы электрических сетей», — говорится в сообщении.
Наибольший объём работ представители компании «Мособлэнерго» выполнили на территории Раменского округа: там расчистили 14,04 га. Второе место по этому показателю занял округ Подольск, где расчистили 10,02 га охранных зон, а замыкает топ-3 Орехово-Зуевский округ, где было расчищено 9,74 гектара.

Всего до конца года планируется расчистить от растительности 130 гектаров вдоль ЛЭП.

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#лэп
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовала экологическая акция «День в лесу»
13 сентября 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Московской области в пятницу, 13 сентября, она продлится до 29 сентября и будет проводиться на 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В рамках акции на 13 лесных площадках запланирована уборка неликвидной древесины и мусора, на пяти — дополнение лесных культур и на двух площадках — посадка деревьев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь лесных площадок составляет свыше 54 гектаров, сегодня там планируется убрать более 190 кубометров мусора и валежника, а также посадить более 37 тысяч сеянцев ели и сосны.

Центральной площадкой акции стал участок в Кучинском лесничестве, почётной гостьей праздника стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мероприятие проводится в рамках шестой федеральной акции «Сохраним лес».

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#лес
#экологическая акция
#комлесхоз мо
#мария захарова
#московская область
#подмосковье
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«Кусок мяса»: Туристки пожаловались на приставания в путешествиях в Индию и Египет
Россиянки рассказали о приставаниях во время путешествий в Индию и Египет
13 сентября 2024, 10:50

Фото: iStock/inewsistock

Женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности.
«Лента.ру» поговорила с некоторыми туристками из России, которые поделились опытом поездок в Индию и Египет.

Путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно. Туристок насилуют и похищают, они оказываются в беспомощном положении под воздействием наркотиков, которые им подмешивают незнакомцы. Однако путешественниц это не останавливает.

Полина из Москвы рассказала, что для мужчин из этих стран белая девушка — это кинозвезда. По ее словам, так ей объяснил хозяин отеля, в котором она проживала во время отдыха.

Олеся из Питера призналась, что отправилась в путешествие по Египту одна ради эксперимента. Опыт оказался положительным, она завела курортный роман с русским в Бангкоке. По ее словам, местные не обращали на нее внимания или просто пытались помочь.

После поездки в Таиланд она решила отправиться в Египет, и теперь этот отдых вызывает у нее только негативные воспоминания. По ее словам, она пришла в бар и заказала коктейль. После того как она его выпила, у нее онемели ноги, появилось головокружение и тошнота. Россиянка сразу побежала в туалет, а вернувшись в зал заметила подозрительный взгляд бармена. Однако не придала этому значения и поехала отдыхать в отель.

Она долго не могла успокоиться и предположила, что бармен подсыпал ей наркотик в коктейль, поняв, что девушка пришла одна.

«Вообще в Египте всегда чувствуешь себя под прицелом. Очень много раз я ловила сальные взгляды местных мужчин. И они даже не стесняются, не отворачиваются. Я просто была для этих мужчин куском мяса», — заключила она.

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