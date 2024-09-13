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В Подмосковье стартовала экологическая акция «День в лесу»

13 сентября 2024, 10:53

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО

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Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Московской области в пятницу, 13 сентября, она продлится до 29 сентября и будет проводиться на 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В рамках акции на 13 лесных площадках запланирована уборка неликвидной древесины и мусора, на пяти — дополнение лесных культур и на двух площадках — посадка деревьев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь лесных площадок составляет свыше 54 гектаров, сегодня там планируется убрать более 190 кубометров мусора и валежника, а также посадить более 37 тысяч сеянцев ели и сосны.



Центральной площадкой акции стал участок в Кучинском лесничестве, почётной гостьей праздника стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мероприятие проводится в рамках шестой федеральной акции «Сохраним лес».

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#комлесхоз мо
#мария захарова
#московская область
#подмосковье
Сотрудники Мособлэнерго расчистили более 80 га охранных зон ЛЭП
13 сентября 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 80 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала текущего года сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Всего было расчищено 80,16 га охранных зон ЛЭП. Расчистка включает в себя опилку кустарника и крон деревьев. Это необходимо для сохранности, безопасной эксплуатации и надёжности работы электрических сетей», — говорится в сообщении.
Наибольший объём работ представители компании «Мособлэнерго» выполнили на территории Раменского округа: там расчистили 14,04 га. Второе место по этому показателю занял округ Подольск, где расчистили 10,02 га охранных зон, а замыкает топ-3 Орехово-Зуевский округ, где было расчищено 9,74 гектара.

Всего до конца года планируется расчистить от растительности 130 гектаров вдоль ЛЭП.

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#московская область
#подмосковье
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«Кусок мяса»: Туристки пожаловались на приставания в путешествиях в Индию и Египет
Россиянки рассказали о приставаниях во время путешествий в Индию и Египет
13 сентября 2024, 10:50

Фото: iStock/inewsistock

Женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности.
«Лента.ру» поговорила с некоторыми туристками из России, которые поделились опытом поездок в Индию и Египет.

Путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно. Туристок насилуют и похищают, они оказываются в беспомощном положении под воздействием наркотиков, которые им подмешивают незнакомцы. Однако путешественниц это не останавливает.

Полина из Москвы рассказала, что для мужчин из этих стран белая девушка — это кинозвезда. По ее словам, так ей объяснил хозяин отеля, в котором она проживала во время отдыха.

Олеся из Питера призналась, что отправилась в путешествие по Египту одна ради эксперимента. Опыт оказался положительным, она завела курортный роман с русским в Бангкоке. По ее словам, местные не обращали на нее внимания или просто пытались помочь.

После поездки в Таиланд она решила отправиться в Египет, и теперь этот отдых вызывает у нее только негативные воспоминания. По ее словам, она пришла в бар и заказала коктейль. После того как она его выпила, у нее онемели ноги, появилось головокружение и тошнота. Россиянка сразу побежала в туалет, а вернувшись в зал заметила подозрительный взгляд бармена. Однако не придала этому значения и поехала отдыхать в отель.

Она долго не могла успокоиться и предположила, что бармен подсыпал ей наркотик в коктейль, поняв, что девушка пришла одна.

«Вообще в Египте всегда чувствуешь себя под прицелом. Очень много раз я ловила сальные взгляды местных мужчин. И они даже не стесняются, не отворачиваются. Я просто была для этих мужчин куском мяса», — заключила она.

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В больницы Подмосковья поступило около 90 новых аппаратов УЗИ
13 сентября 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

87 новых аппаратов для ультразвуковой диагностики получили больницы Московской области с начала текущего года, общая стоимость этой медтехники составила свыше 718 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в наши больницы поступило 87 аппаратов УЗИ, до конца года планируется поставить ещё девять. Эти аппараты используются для диагностики различных патологий и контроля проводимого лечения, а также для ведения беременности», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Новые аппараты УЗИ поступили в 34 больницы Подмосковья. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#узи
#больницы
#минздрав мо
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы в истринском ЖК «Кембридж» достигла 68%
13 сентября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Трёхэтажную школу, рассчитанную на 594 ученика, возводят на территории жилого комплекса «Кембридж» в городском округе Истра, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 68%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь школы будет составлять более 9 тысяч квадратных метров. В здании, помимо учебных кабинетов, разместят лаборатории, библиотеку, спортзал и актовый зал с гримёрными, костюмерными и артистическими комнатами. На прилегающей территории оборудуют спортивную зону с футбольным стадионом, легкоатлетическим комплексом и площадками для волейбола и баскетбола», — говорится в сообщении.
Застройщик возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, его передадут муниципалитету.

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#истра
#минжилполитики мо
#строительство
#школа
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Военкор Поддубный выписался из больницы после ранения от атаки дрона под Курском
13 сентября 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из больницы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда он попал после ранения от атаки дрона в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, чуть больше месяца назад, 7 августа, в сети стала появляться информация о возможной гибели военкора Поддубного, однако позже выяснилось, что журналист жив, но тяжело ранен. Сначала его отправили в Курскую областную больницу. Затем были данные о стабильно тяжелом состоянии Поддубного, которого перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.

За несколько часов до сообщений об атаке на военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.

Обнаруживший корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки беспилотника, мужчина ранее раскрыл подробности инцидента.
«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Все говорил, отвези в больницу», – рассказал Сергей.
После Поддубного пересадили в машину другого водителя. Чтобы военкор не терял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял петь.

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В Коломне на время забега «Пульс добра» ограничат движение транспорта
13 сентября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Проезд по нескольким улицам ограничат в Коломне в связи с проведением благотворительного забега «Пульс добра» в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В период с семи утра до четырёх часов дня будет запрещён проезд и стоянка на улице Лажечникова от улицы Казакова до Лазарева, а также на всей протяжённости улицы Лазарева; на автодороге общего пользования от Луговой улицы до улицы Большая Запрудная и до конькобежного центра «Коломна»; на улицах Святителя Филарета, Исаева, Дмитрия Донского, Кремлёвской и Казакова, а также на улице Зайцева — от улицы Исаева до Бобреневского моста», — говорится в сообщении.
Кроме того, также с 7:00 до 16:00 проезда не будет на автодороге «Егорьевск — М5 «Урал» — Старое Бобренево» на отрезке между Бобреневским мостом и Новорязанским шоссе.

Автобусы будут следовать по изменённым маршрутам, водителям рекомендуется продумать пути объезда.

Забег «Пуль добра» будет проводиться на пяти дистанциях: 300 и 600 метров, а также три, десять и 21,1 км. Три дистанции расположены в исторической части города.

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#коломна
#забег
#ограничение движения
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Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча
13 сентября 2024, 09:51

Фото: iStock/Tzido

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет смертельно больному мужчине с протезом пениса, который пожаловался на полное безразличие жены к сексу. Его письмо и ответ от коуча опубликовало американское издание Slate.
По словам мужчины, он считает себя некрасивым из-за лишнего веса, в то время как его жена в форме и хороша собой. Однако проблемы в постели были у них и раньше.
«После того как у нас родился ребенок, ее стремление к сексу уменьшилось еще сильнее. После того как она отказалась от алкоголя, оно снова уменьшилось. После того как у меня нашли неизлечимый рак, все заглохло», — сокрушается он.
Автор письма не уточнил какой конкретно у него диагноз, но добавил, что врачи поставили ему протез пениса, которым он так и воспользовался наедине с женой.
«Мой вопрос: стоит ли искать проститутку и рисковать тем немногим, что у меня есть в этой жалкой жизни, или лучше просто мастурбировать два-три раза в день? Отсутствие сексуального интереса со стороны моей жены часто ощущается хуже, чем лечение рака», — спросил он.
Секс-коуч посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене втайне, а посоветоваться с ней напрямую.
«Скажите жене, что подумываете нанять секс-работницу. Посмотрите, какую реакцию это вызовет. Может быть, она замкнется, может быть, рассердится, а может, спокойно обсудит это с вами или сразу же даст свое благословение», — предложил Юзвяк.
Коуч пояснил, что если мужчина решит нанимать проститутку тайно, то для жены это станет шоком, когда правда всплывет. Особенно, если учесть состояние секса в их отношениях.

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#рак
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В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом
ВТБ: мошенники с июля по август использовали три схемы с удаленным доступом
13 сентября 2024, 09:44

Фото: iStock/artoleshko

С июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки, сообщили в пресс-службе ВТБ, пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент банка Никита Чугунов сообщил, что помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удаленного доступа для кражи личных данных и средств клиентов.

Он отметил, что злоумышленники под различными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, после чего с помощью этих программ похищают деньги или оформляют кредиты.

В сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.

Злоумышленники используют программное обеспечение, позволяющее им удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе и доступом к онлайн-банку. Одним из распространенных мошеннических методов являются звонки от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента обновить свои персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон, что дает им возможность получить доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.

Помимо этого, аферисты звонят от компании «Мосэнерго» и уверяют, что для замены счетчиков необходимо установить приложение на телефон. Кроме того, мошенники могут предложить оформить заявку с их помощью, потребовав код из сообщения.

В другой распространенной схеме мошенничества подставные покупатели с «Авито» звонят продавцам через WhatsApp и просят включить видео, чтобы якобы посмотреть товар. Во время разговора они отправляют фишинговую ссылку и под различными предлогами убеждают жертву нажать на нее. После этого экран смартфона блокируется, но мошенники продолжают видеть его демонстрацию, что позволяет им получить доступ к SMS-коду, который приходит для входа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.

Отмечается, что эффективными инструментами для защиты от таких сценариев может стать установка антивирусной защиты на телефон, а также подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.

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#жертвы
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В Подмосковье наградили более 90 специалистов лесного хозяйства
13 сентября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлехоза МО

Награждение лучших специалистов лесного хозяйства Московской области состоялось в регионе, мероприятие провели в преддверии Дня работников леса, награды получили 96 человек, сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.
«Мы многого достигли и движемся вперёд: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и ведём плодотворную и слаженную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня мы чествуем лучших из лучших», — сказал председатель Комлесхоза области Евгений Агулов.
В ходе мероприятия 96 сотрудников областного Комитета лесного хозяйства, Центрлесхоза и Мособллеса получили награды от Московской области, ЦФО, Федерального агентства лесного хозяйства, профсоюза и пр.

День работников лесного хозяйства отмечается в третье воскресенье сентября в текущем году праздник приходится на 15 число.

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#евгений агулов
#московская область
#подмосковье
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