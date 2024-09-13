В Подмосковье стартовала экологическая акция «День в лесу»

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Московской области в пятницу, 13 сентября, она продлится до 29 сентября и будет проводиться на 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В рамках акции на 13 лесных площадках запланирована уборка неликвидной древесины и мусора, на пяти — дополнение лесных культур и на двух площадках — посадка деревьев», — говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь лесных площадок составляет свыше 54 гектаров, сегодня там планируется убрать более 190 кубометров мусора и валежника, а также посадить более 37 тысяч сеянцев ели и сосны.
Центральной площадкой акции стал участок в Кучинском лесничестве, почётной гостьей праздника стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мероприятие проводится в рамках шестой федеральной акции «Сохраним лес».
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