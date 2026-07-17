На «Гонке Героев» в Менделеевске появятся площадки Года единства народов
На «Гонке Героев», которая пройдет 25 июля в Менделеевске в формате «От рассвета до заката», организуют специальные тематические площадки, посвященные Году единства народов России. Об этом сообщили организаторы спортивного праздника, передает «Татар-информ».
Важнейшим событием станет церемония зажигания огня состязаний. Впервые эту почётную миссию выполнят представители различных народов нашей страны.
«Мы даем старт "Гонке Героев" в Менделеевске символическим зажжением огня. Эта традиция появилась два года назад, в Год семьи, когда огонь в чаше зажгла многодетная семья района. В прошлом году в церемонии принял участие наш уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиевич Аглиев. В этом году новую страницу этой истории откроет многонациональная команда народов России», — заявил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.
Тема единства народов будет продолжена через оформление одной из полос препятствий, которая будет украшена гербами различных городов России. Для маленьких участников в детской зоне будет организован тематический аквагрим: все желающие смогут раскрасить свои лица в цвета флагов российских регионов.
Пятая по счёту «Гонка Героев» пройдёт в этом году в Менделеевске. Организаторы подготовили кемпинг на 500 мест, рок-фестиваль, выставку мототехники и фан-зону с тематическими фотолокациями. Вечером на сцене выступит группа «Рок-Острова».
Также впервые в рамках мероприятия состоится мотопробег, который завершится в Менделеевске. Трасса будет дополнена новыми арт-объектами, такими как трамвай, локомотив, турбины и вертолёт. Эти элементы останутся на площадке и станут новыми точками притяжения для местных жителей и туристов.