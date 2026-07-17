В Татарстане забраковали 50 тонн токсичной кормовой пшеницы
Эксперты испытательной лаборатории татарстанского представительства Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса обнаружили превышение допустимых норм охратоксина А в партии кормовой пшеницы весом 50 тонн. Проба была направлена на анализ из Селтинского района Удмуртии, пишет «Татар-информ».
Вся партия пшеницы оказалась непригодной для использования в качестве корма из-за высокой токсичности. Заведующий испытательной лабораторией Ильсур Якупов объяснил, что микотоксины образовались из-за несоблюдения условий хранения зерна. Если температура превышает +20 градусов, а влажность более 14%, это вызывает необратимые изменения: плесень, размножение насекомых и общее ухудшение качества продукции.
Кроме микотоксинов, в партии были обнаружены и другие серьезные недостатки. Специалисты отметили необычный запах, нетипичный цвет зерна, заражение вредителями, снижение содержания сухого вещества, большое количество испорченных зерен и значительное превышение допустимой нормы зерновой примеси.
Данные о выявленных нарушениях внесены в систему «Веста» и направлены в территориальное Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю для дальнейших действий.
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