На горнолыжных курортах Франции за один день погибли два туриста
На горнолыжных курортах Франции за один день погибли два туриста. Об этом сообщает Daily Mail.
Первая трагедия произошла 6 января на курорте Валь-Сени в департаменте Савойя. 53-летнего мужчину без признаков жизни обнаружили сотрудники, когда подъёмник доставил его на вершину. По предварительной информации, турист скончался в результате остановки сердца. Два сотрудника лыжного патруля попытались провести реанимацию с использованием дефибриллятора, однако спасти его не удалось.
В тот же день в другом курортном комплексе Савойи — Ле Менюир — нашли ещё одного погибшего. Испанского туриста обнаружили вне лыжной трассы лежащим без сознания рядом с большим камнем. Обстоятельства его гибели уточняются.
Читайте также: